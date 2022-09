Artemis I: Nasa diz que nova tentativa de lançar foguete à Lua será dia 23 ou 27

Após dois scrubs, como são chamados os adiamentos ou cancelamentos de lançamentos, a Nasa já tem uma nova previsão para iniciar a missão Artemis I ao redor da Lua. As duas possíveis datas são os dias 23 e 27 de setembro. A última tentativa ocorreu no sábado passado, 3, e foi suspensa após a identificação de um vazamento de hidrogênio em uma das linhas de combustível do foguete Space Launch System (SLS).

Em entrevista coletiva concedida pela Nasa nesta quinta-feira, um porta-voz da agência espacial americana informou que são necessários quatro dias entre a realização do teste e um possível lançamento, motivo pelo qual o dia 23 está sendo considerado. Novos testes devem ser realizados no dia 17. Depois do último adiamento, as equipes decidiram substituir a vedação em uma interface, chamada de desconexão rápida, entre a linha de alimentação de combustível de hidrogênio líquido e o foguete.

Antes, no dia 29 de agosto, a primeira tentativa foi adiada também devido a um vazamento de hidrogênio, que impediu o resfriamento de um dos quatro motores do SLS.

Além dos testes de abastecimento, a Nasa precisa resetar as baterias do sistema de lançamento. O procedimento busca atender os critérios do Eastern Range (área de segurança da Força Aérea dos Estados Unidos para lançamentos espaciais e testes de mísseis) para a certificação do sistema de terminação de voo do foguete, que permite que um lançamento seja interrompido de maneira controlada.

As duas tentativas de lançamento do foguete SLS, no dia 29 de agosto e no dia 3 de setembro, foram adiadas por problemas no abastecimento de hidrogênio líquido. Foto: Aubrey Gemignani/NASA

De acordo com o porta-voz, os custos de falhar seriam muito maiores do que os de adiar o lançamento como tem sido feito até agora, razão pela qual a equipe precisa “fazer tudo certo”. “Muitas outras coisas são precisas para fazer um foguete voar do que apenas lançá-lo”, afirmou.

Após a realização dos testes, a Nasa vai analisar novamente se as datas previstas são realistas. Até o momento, os representantes da agência espacial estão confiantes de que os problemas serão resolvidos. No dia 23, o lançamento está previsto para as 7h47, no horário de Brasília, com uma janela de 1h20. No dia 27, a previsão é iniciar às 12h37, com uma janela de 1h10.

Programa Artemis

Sucessor do programa Apollo, que levou o homem à Lua pela primeira vez em 1969, o programa Artemis faz parte do objetivo da Nasa de estabelecer uma presença humana permanente no satélite natural.

A Artemis I, sem tripulação, é a primeira das três missões planejadas com essa finalidade. Ela testará os sistemas integrados desenvolvidos pela Nasa e a resistência da cápsula Orion, que fica na ponta do foguete SLS e precisará aguentar velocidade e temperatura bastante elevadas durante o retorno à Terra.

Esses testes são importantes para embasar a realização da Artemis II, uma missão tripulada ao redor da Lua prevista para 2024, e a Artemis III, que pretende levar ao satélite natural a primeira mulher e a primeira pessoa negra, em 2025.