Artemis I: Nasa realiza ajustes para nova tentativa de lançamento de foguete à Lua

Publicidade

Depois de tentativas fracassadas, o lançamento do novo megafoguete da Nasa, agência espacial americana, como parte da missão Artemis 1 de volta à Lua, está programado para finalmente ocorrer a partir da Flórida.

O primeiro voo do foguete Space Launch System (SLS) da missão não tripulada Artemis I, o mais potente do mundo, está marcado para esta quarta-feira, 16, às 1h04 (3h04 horário de Brasília), com uma janela de lançamento de duas horas.

Leia também Agência Espacial Brasileira assina carta de intenção para ingressar no Artemis, programa que mira primeira mulher na Lua

A previsão do tempo promete ajudar, com 90% de chance de clima favorável. “Nossa hora chegará e esperamos que seja quarta-feira”, disse o gerente da missão, Mike Sarafin, na noite de segunda-feira, 14.

Ele também elogiou “a perseverança” de suas equipes após duas tentativas de decolagem fracassadas devido a dois furacões.

Cinquenta anos após a última missão Apollo, este voo de teste não tripulado, que sobrevoará a Lua sem pousar em sua superfície, busca confirmar se o veículo é seguro para uma futura tripulação.

Espera-se que este mesmo foguete leve a primeira mulher e a primeira pessoa negra à lua.

Embora seja um lançamento noturno, a estimativa é que cerca de 100 mil pessoas admirem o espetáculo, principalmente das praias vizinhas.

Continua após a publicidade

As complexas operações de reabastecimento começarão na tarde desta terça-feira no Centro Espacial Kennedy e serão lideradas por Charlie Blackwell-Thompson, o primeiro diretor de lançamento da Nasa.

O foguete laranja será preenchido com 2,7 milhões de litros de oxigênio líquido e hidrogênio. Durante o verão no hemisfério norte, um vazamento de hidrogênio fez com que a segunda tentativa fosse cancelada no último minuto.

Os procedimentos foram modificados e verificados com sucesso por meio de um teste.

O primeiro cancelamento teve a ver com um sensor defeituoso.

Funcionários da Nasa repetiram que esses problemas são normais para uma nova espaçonave, sobre a qual suas equipes estão aprendendo.

Após problemas técnicos, dois furacões ameaçaram o foguete em tentativas separadas. O foguete SLS de 98 metros de altura teve que ser devolvido ao seu prédio de montagem a poucos quilômetros de distância no fim de setembro para protegê-lo do furacão Ian, adiando a decolagem por várias semanas.

Então, quando já estava em sua plataforma de lançamento, também teve que enfrentar os ventos do furacão Nicole há menos de uma semana. A tempestade causou danos a uma fina camada de selante no topo do foguete, mas a Nasa na segunda-feira considerou o risco mínimo.

Continua após a publicidade

Ao todo, o programa está vários anos atrasado e tornou-se imperativo para a agência espacial completar com sucesso a missão multibilionária.

Com 98 metros de altura, foguete da missão Artemis foi projetado para ser o mais poderoso da história quando estiver em operação. Foto: AP/John Raoux - 18/03/22

Imediatamente após o lançamento, as equipes do centro de controle em Houston, Texas, assumirão o controle.

A cápsula Orion será alimentada por dois propulsores e quatro potentes motores abaixo da seção principal, que se separarão minutos depois. Após um último empurrão da primeira divisão, a cápsula estará a caminho da Lua, onde levará vários dias para chegar.

Lá, será colocado em uma órbita distante, mesmo se aventurando a 64 mil km atrás da Lua, mais longe do que qualquer outra espaçonave tripulada até hoje.

Então a cápsula começará seu retorno à Terra. Seu escudo térmico, o maior já construído, terá que suportar uma temperatura equivalente à metade da superfície do Sol ao passar pela atmosfera.

Se a decolagem ocorrer nesta quarta-feira, a missão duraria um total de 25 dias e meio, com pouso no Oceano Pacífico em 11 de dezembro.

Continua após a publicidade

Após o foguete Saturno V das missões Apollo e os ônibus espaciais, o SLS deve levar a Nasa a uma nova era de exploração humana no espaço profundo.

Após esta primeira missão, o Artemis 2 levará os astronautas à Lua em 2024, mas sem pousar lá ainda. Essa honra é reservada para a tripulação do Artemis 3, o que deve ocorrer em 2025.

Até então, a Nasa quer lançar ao menos uma missão por ano para estabelecer uma presença humana sustentada na Lua, construir a estação espacial Gateway que a orbita e estabelecer uma base na superfície lunar.

O objetivo é testar novos equipamentos no local, como trajes espaciais, veículos pressurizados, miniusinas e uso de água congelada, em um esforço para estabelecer uma presença humana duradoura.

Esse experimento serviria como preparação para uma viagem tripulada a Marte, no fim da década de 2030. Uma viagem de ida e volta levará pelo menos dois anos.

Duas datas alternativas são tratadas se necessário: 19 e 25 de novembro. No entanto, Sarafin, encarregado da missão, está otimista: “Tenho uma boa sensação de avançar para esta tentativa em 16 de novembro”, disse ele em entrevista coletiva. /AFP