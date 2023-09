Asteroide Bennu é perigoso? Veja perguntas e respostas sobre a missão da Nasa

THE WASHINGTON POST - A espaçonave OSIRIS-REx da Nasa lançou uma cápsula do tamanho de um pneu de carro em um campo de bombardeio em Utah, nos Estados Unidos, no domingo, entregando com segurança à Terra uma amostra do intrigante e potencialmente perigoso asteroide Bennu.

A cápsula, lançada quatro horas antes pela espaçonave, caiu de paraquedas no campo de testes e treinamento de Utah. Equipes de resgate em quatro helicópteros correram para o local de pouso em um esforço cuidadosamente ensaiado, projetado para ensacar a cápsula rapidamente e reduzir o risco de contaminação.

Equipes de recuperação partem do Campo Aéreo Michael Army antes da chegada de uma cápsula espacial carregando as primeiras amostras de asteroide neste domingo, 24. Foto: Rick Bowmer/AP

Os gerentes da missão, satisfeitos com a trajetória da espaçonave, votaram na manhã de domingo para prosseguir com a liberação da cápsula. Ele passou quatro horas se aproximando da Terra antes de mergulhar na atmosfera a 43 mil quilômetros por hora. A nave-mãe disparou então propulsores para garantir que não acabaria em Utah, mas sim seguiria para outro alvo, o asteroide Apophis, com encontro agendado para 2029.

Leia também Primeiras amostras de asteroide do espaço profundo da Nasa chegam à Terra; veja fotos

Por que a Nasa enviou uma espaçonave para coletar amostras do asteroide Bennu?

Primeiro, há a razão científica. Este é um pequeno passo para responder a uma questão fundamental: “Por que estamos aqui?”.

Continua após a publicidade

Bennu contém rochas que datam da época mais antiga do sistema solar. A missão foi projetada para fornecer aos cientistas amostras desses “fósseis” que datam de 4 bilhões de anos. A composição molecular do material trazido de volta à Terra poderia fornecer pistas sobre como ele se tornou um planeta oceânico, com o tipo de ambiente onde a vida poderia aparecer (e eventualmente evoluir para organismos complexos, como os astrobiólogos).

Embora a NASA nunca tenha amostrado um asteroide anteriormente, a Hayabusa2, uma missão liderada pela agência espacial japonesa, trouxe amostras em 2020 de um asteroide diferente e muito maior, chamado Ryugu.

Esta imagem sem data fornecida pela NASA mostra o asteroide Bennu visto da espaçonave OSIRIS-REx. Foto: Nasa/Goddard/University of Arizona/CSA/York/MDA via AP

Além da ciência, há a questão da defesa planetária. Bennu poderia significar problemas. A sua órbita cruza a da Terra e há uma pequena probabilidade de nos atingir em algum momento nos próximos séculos. A Nasa monitoriza esses “objetos próximos da Terra” (incluindo cometas) que podem representar riscos de colisão, e neste momento Bennu está no topo da lista da Nasa de rochas espaciais potencialmente perigosas.

Não é o maior asteroide que existe, mas a sua órbita problemática justifica ficar de olho nele.

A missão DART da Nasa demonstrou no ano passado que é possível lançar uma nave espacial contra um asteroide e alterar o seu movimento. A agência espacial ainda gostaria de saber mais sobre a composição destes perigosos objetos próximos da Terra e como eles podem ser potencialmente desviados, o que é parte do que os cientistas irão estudar usando a amostra de Bennu.

Continua após a publicidade

Quando Bennu poderá colidir com a Terra?

Não em breve. Não durante a vida de ninguém, a menos que a longevidade humana mude drasticamente. Na verdade, o asteroide pode nunca atingir a Terra. Mas em 2182, há probabilidade de cerca de 1 em 2.700 de impactar o nosso planeta, de acordo com um cálculo publicado em 2021. Esse cálculo será refinado depois de Bennu passar perto da Terra em 2135.

Renderização mostra a Osiris-REx descendo em direção ao Bennu para coletar uma amostra da superfície do asteroide. Foto: Nasa/Goddard/University of Arizona

Qual é o tamanho de Bennu?

O asteroide tem um diâmetro de 500 metros (cerca de 1.640 pés). Isso não é tão grande quanto o objeto que atingiu a Terra há 66 milhões de anos e fechou o livro sobre os dinossauros (além daqueles que chamamos de pássaros). Mas se Bennu atingir a Terra, será um dia ruim.

O que o OSIRIS-REx coletou?

O dispositivo na extremidade de um braço robótico da espaçonave mergulhou na superfície de Bennu com cerca de 50 centímetros de profundidade e emergiu com uma mistura de material conhecida como regolito. Quanto está na amostra, exatamente, é desconhecido. Alguns derramaram durante a manobra, mas os líderes da missão acreditam ter coletado cerca de 250 gramas de material, com mais ou menos 101 gramas. Para cumprir o objetivo declarado da missão, é necessário que haja pelo menos 60 gramas na cápsula.

Continua após a publicidade

A missão OSIRIS-REx é oficialmente um sucesso?

Este foi um triunfo da engenharia aeroespacial. Os desafios técnicos eram imensos, incluindo as complexidades de guiar uma nave espacial até a órbita de um pequeno objeto a muitos milhões de quilômetros de distância.

Agora vem a ciência. O sucesso pode, em última análise, ser definido pelo que exatamente os cientistas aprendem com os pedaços de Bennu, uma vez que puderem estudá-los em laboratório.