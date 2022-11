Astronautas chineses da missão Shenzhou-15 chegam à estação espacial Tiangong; veja como foi

Três astronautas chineses chegaram à estação espacial Tiangong, nesta quarta-feira, 30, onde completaram a primeira mudança de tripulação da China em órbita. A espaçonave da missão Shenzhou-15 foi impulsionada por um foguete Longa Marcha 2F, que decolou às 23h08, horário local (12h08, no horário de Brasília), do centro espacial de Jiuquan, localizado no Deserto de Gobi, no noroeste do país.

Cerca de seis horas e meia depois, a nave conseguiu atracar na estação espacial Tiangong, cujo nome significa ‘Palácio Celestial’, em mandarim, mas que também é conhecida por sua sigla CSS (Estação Espacial Chinesa). Os astronautas Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu se juntaram aos três que já estão a bordo da espaçonave desde o início de junho. Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais.

🚀Long March 2F Y15 soars from Jiuquan Satellite Launch Center in Northwestern China at 15:08UTC, carrying 3 #Shenzhou15 astronauts to @TiangongStation the China Space Station https://t.co/FzLYfBXKdT pic.twitter.com/BBCse5IEIs — China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) November 29, 2022

Os recém-chegados, todos pilotos militares, passarão seis meses na estação. Inicialmente, eles vão coabitar com seus três colegas da missão anterior, Shenzhou-14, que retornarão à Terra em poucos dias. Pela primeira vez na história do programa espacial chinês, duas tripulações farão a troca em órbita. O veterano Fei Junlong, de 57 anos, é o comandante da missão e ex-membro da tripulação do Shenzhou-6 (2005). As câmeras da espaçonave registraram o momento do encontro entre as duas equipes.

Durante a estada, Fei, Deng e Zhang devem monitor a chegada da espaçonave de carga Tianzhou-6 à estação e verificar a capacidade dos módulos em seu atual arranjo em forma de T para suportar a permanência de longo prazo dos taikonautas e suas rotações, informou a Agência Espacial da China para Missões Tripuladas (AEMT). Além disso, eles devem realizar mais de quarenta experimentos científicos e testes técnicos de ciência espacial, medicina e tecnologia, e três ou quatro caminhadas extraveiculares.

A estação está agora em seu tamanho máximo, com três módulos e três espaçonaves conectadas para uma massa total de quase 100 toneladas. Tiangong pode acomodar seis astronautas por vez e a troca de tripulação deve levar cerca de uma semana, marcando a primeira rotação da tripulação em órbita da estação.

Publicidade

Leia também China lança segundo módulo de estação espacial; veja fotos

Os tripulantes da Shenzhou-15 serão os últimos a habitar a estação Tiangong durante sua fase de construção e entregarão o bastão em aproximadamente seis meses aos da Shenzhou-16, que serão os primeiros a atingir um Tiangong já concluído. “Espero que a China declare a construção concluída durante ou no final da missão Shenzhou-15″, disse o analista espacial independente Chen Lan.

A China ainda não disse qual trabalho adicional é necessário para concluir a estação. No ano que vem, planeja lançar o telescópio espacial Xuntian, que, embora não faça parte do Tiangong, orbitará em sequência com a estação e poderá atracar ocasionalmente para manutenção.

Após o encaixe da Shenzhou-15, a montagem da Estação Espacial da China deve pesar quase 100 toneladas, com três módulos, duas espaçonaves da tripulação Shenzhou e uma espaçonave de carga Tianzhou. Foto: Twitter/@cnspacedev

Exploração espacial

Os chineses decidiram construir sua própria estação espacial depois que os Estados Unidos rejeitaram a participação da China na Estação Espacial Internacional (ISS). Durante décadas, o país investiu bilhões de dólares na construção da sua própria estação espacial. Tiangong está programada para operar por aproximadamente de 15 anos, orbitando cerca de 400 quilômetros acima da superfície da Terra.

Sem a espaçonave acoplada, Tiangong pesa cerca de 66 toneladas - uma fração da Estação Espacial Internacional, que lançou seu primeiro módulo em 1998 e pesa cerca de 465 toneladas. Em 2024, é provável que a estação chinesa se torne a única estação espacial do mundo, se a ISS se aposentar naquele ano, conforme planejado.

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, o programa espacial chinês alcançou sucessos. Embora o programa espacial tripulado chinês complete oficialmente três décadas este ano, ele começou efetivamente em 2003, quando a China se tornou apenas o terceiro país, depois dos EUA e da Rússia, a colocar um ser humano no espaço usando seus próprios recursos. A gigante asiática também colocou um dispositivo no outro lado da Lua no início de 2019, uma estreia mundial; e, em 2021, conseguiu trazer um robô para a superfície de Marte e planeja enviar homens à Lua até 2030.

Leia também Artemis I: Entenda a missão da Nasa que quer levar o homem de volta à Lua

Há a expectativa de que a China esteja considerando uma eventual missão tripulada à lua, embora nenhum cronograma tenha sido oferecido, mesmo com a Nasa avançando com seu programa de exploração lunar Artemis, que visa enviar quatro astronautas ao redor da Lua em 2024 e pousar humanos lá em 2025.

Embora tenha seguido sem problemas na maior parte do tempo, o programa espacial da China também gerou polêmica. Pequim rejeitou as queixas de que permitiu que restos de foguetes caíssem na Terra sem controle, depois que a NASA acusou-a de “falhar em atender aos padrões responsáveis em relação a seus detritos espaciais”. Nesse caso, partes de um foguete chinês aterrissaram no Oceano Índico.

Leia também Destroços de foguete chinês caem no Oceano Índico

A China também está desenvolvendo um avião espacial altamente secreto e suas crescentes capacidades espaciais aparecem na mais recente estratégia de defesa do Pentágono, que disse que o programa era um componente da “abordagem holística da guerra conjunta” do país. /AFP, AP e EFE