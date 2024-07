Astronautas da Nasa ‘presos’ no espaço têm nova previsão de retorno: ‘Sensação boa’

Os pilotos de teste da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams foram lançados a bordo da nova cápsula Starliner da Boeing no início do mês passado, sendo as primeiras pessoas a pilotá-la.

Vazamentos de hélio e falhas no propulsor quase atrapalharam sua chegada à Estação Espacial Internacional e os mantiveram lá por muito mais tempo do que o planejado. Agora, segundo as autoridades, o retorno pode ocorrer apenas no final de julho.