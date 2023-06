Brasil fará em julho primeira expedição oficial ao Ártico; saiba como vai ser

Depois de quatro décadas fazendo operações antárticas, o Brasil agora vai se aventurar oficialmente pelo outro extremo do planeta. Em 12 de julho, dois pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dois da Universidade de Brasília (UnB) e um da Pontifícia Universidade Católica de Brasília devem aterrissar para uma viagem de nove dias em Longyearbyen, capital de Svalbard, na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico.

“A expedição vai inaugurar a participação científica oficial do Brasil no Ártico”, explica o professor Luiz Henrique Rosa, do Departamento de Microbiologia da UFMG. “O conhecimento da biodiversidade da região pode fornecer informações valiosas sobre o impacto das mudanças climáticas nas regiões árticas, com potencial para afetar até o litoral norte do Brasil.”

Segundo ele, os polos ártico e antártico representam os “refrigeradores” do planeta via oceanos. “Com esse iminente efeito das mudanças climáticas na região, organismos restritos ao Círculo Ártico podem ser liberados para o resto do mundo. Queremos conhecer essa biodiversidade e compreender seus papéis ecológicos e os possíveis impactos para o homem.”

Cerca de 7% do território brasileiro está no Hemisfério Norte e, portanto, mais próximo do Ártico do que da Antártida. Mas, enquanto o Programa Antártico Brasileiro já está há décadas estabelecido e tem orçamento oficial garantido, o Brasil é o único país entre as dez maiores economias do mundo a não ter nenhuma participação em temas relativos ao Ártico.

Ao longo dos últimos anos, alguns pesquisadores e empresas brasileiras, como a Vale, têm realizado trabalhos na região, principalmente em territórios árticos canadenses, no Alasca ou em Svalbard. Mas as idas geralmente são esporádicas, por meio de colaborações de grupos de estudo, sem parceria oficial ou programa de Estado que financie as atividades.

Logotipo da primeira expedição oficial brasileira ao Ártico Foto: Marcelo Jatobá

Entre outros materiais, os pesquisadores coletarão em julho amostras de solo, sedimentos marinhos e de lagos, água de lagos, rochas e plantas para identificar microorganismos e plantas que vivem no Ártico. Depois, vão compará-los com amostras obtidas na Antártida. Durante toda a viagem, serão captadas imagens para o documentário Paralelo 60º, sobre a presença científica brasileira nos polos.

“Será uma viagem com duas finalidades”, explica o professor Paulo Câmara, do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília (UnB). “A primeira é fazer pesquisa e coletar dados que complementam nossas pesquisas antárticas. A segunda é o objetivo diplomático, de busca por colaboração com outros países. Por isso pretendemos visitar algumas estações científicas. Vamos conhecer as áreas, ver onde ficar, onde coletar dados para as pesquisas, o que dá pra fazer, o que não dá. A ideia depois é produzir um relatório que possa servir aos próximos pesquisadores que queiram ir para o Ártico.”

Longyearbyen, em Svalbard, é porta de entrada para pesquisadores no Ártico Foto: Paulo Câmara / Arquivo Pessoal

A Primeira Expedição Científica do Brasil ao Ártico, ou Operação Ártico I, será financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e tem apoio institucional do Ministério das Relações Exteriores e da Secretaria Interministerial dos Recursos do Mar da Marinha do Brasil.

“Estamos bem felizes com essa iniciativa porque é o Brasil mostrando seu interesse na região para que um dia possa pleitear um assento como membro observador no Conselho do Ártico”, explica Câmara. “Isso poderá contribuir para que o Brasil apresente propostas de preservação e pesquisa da região.”

Participam permanentemente do Conselho do Ártico oito países: os cinco que perpassam o Círculo Polar Ártico - Canadá, Dinamarca (por causa da Groenlândia), Estados Unidos (por causa do Alasca), Noruega e Rússia -, além de Finlândia, Islândia e Suécia e seis organizações que representam os povos originários da região. Outros 13 países participam do Conselho do Ártico como observadores, assim como 25 instituições multilaterais e organizações não governamentais. Para ser um membro observador no conselho, é preciso demonstrar interesse pelas questões árticas e ter o nome ratificado pelos oito membros permanentes.

O primeiro passo do Brasil para se aproximar geopoliticamente do Ártico é assinar o Tratado de Svalbard, justamente a região para onde o grupo dos brasileiros seguirá. O documento reconhece a soberania da Noruega sobre o arquipélago de mesmo nome, mas garante acesso a ele a países que aderem ao texto.

O MCTI confirmou, por meio de nota, a ideia de aumentar o protagonismo brasileiro nas pesquisas polares e fomentar o estabelecimento de parcerias diretas entre pesquisadores brasileiros e a comunidade científica ártica.

“A demanda por pesquisas no Ártico é antiga e surgiu da própria comunidade científica que realiza pesquisas na Antártida, interessada em estudar as conexões entre as duas regiões polares. Diante da crescente relevância da região ártica, o governo brasileiro examinou a possibilidade de maior inserção do país nas atividades da comunidade internacional no Ártico.” Na prática, isso se traduz em resoluções sobre a adesão do Brasil ao Tratado de Svalbard, a associação formal do país ao Comitê Internacional para a Ciência do Ártico (International Arctic Science Committee - IASC) e a cooperação com as atividades dos grupos de trabalho do Conselho do Ártico.

Professor da UnB Paulo Câmara em viagem a Longyearbyen, no Ártico, em julho de 2016 Foto: Paulo Câmara / Arquivo Pessoal

“Como a maior economia do Hemisfério Sul, o quinto maior país em extensão e o sexto em população, contando com uma área marítima superior a 5,6 milhões de km² (a Amazônia Azul), o Brasil não deveria estar ausente de nenhum fórum internacional, especialmente neste foro específico, que discute questões relacionadas ao clima e ao espaço marítimo e polar”, diz o artigo O Brasil no Ártico: Uma visão geopolítica e da ciência, assinado por Câmara e mais quatro autores - os professores Flavia Barros Platiau e Jefferson Cardia Simões, o embaixador Flavio Helmond Macieira e o capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil Leonardo Faria de Mattos.

Para eles, a questão do Ártico ainda é pouco discutida no Brasil, mas vem ganhando atenção pelo aumento do interesse internacional decorrente das rápidas mudanças ambientais que têm facilitado o acesso à região. “Subtemas como aumento da exploração mineral, remilitarização, novas disputas territoriais e o trânsito, agora possível, de navios mercantes entre a Europa e o Leste da Ásia trouxeram à ordem do dia internacional a discussão sobre o futuro da região e seu papel na geopolítica.”

O Ártico é menos frio e menos isolado que a Antártida. É habitado por cerca de 4 milhões de pessoas - 50% russas - e por etnias de povos originários, como os inuits.

Para chegar a Svalbard, é preciso pegar um avião para Oslo, capital da Noruega, e daí a Tromsø, de onde saem voos a Longyearbyen. Já para alcançarem as estações científicas, os pesquisadores costumam utilizar pequenos aviões. E precisam ir armados, porque a região é habitada por ursos polares. “Uma das exigências do governo da Noruega é de que o grupo vá para o campo de pesquisa armado”, explica Câmara.

“Para isso, é preciso alugar arma lá, não possuir antecedentes criminais e ter feito adestramento com arma de fogo.” Curiosamente, a arma mais indicada segundo ele é a Mauser.30, ainda da época da Segunda Guerra Mundial, mas de um calibre ideal para se proteger dos ursos.

Não por acaso no logotipo da Operação Ártico I há o desenho de um urso polar. Logo abaixo, vem a informação de que a expedição homenageará Therezinha de Castro (1930-2000). Historiadora, geógrafa, pesquisadora, escritora e professora, ela foi grande incentivadora da presença do Brasil na Antártida.