Capes adota novo modelo de pagamento de bolsas; veja como funciona

Segundo a Capes, os beneficiários não precisam fazer nenhuma alteração no cadastro de bolsista, apenas garantir com a sua instituição financeira se a sua conta bancária está habilitada a receber pagamentos via Pix.

Se o valor da bolsa não for depositado até o quinto dia útil deste mês, o bolsista deve entrar em contato com a área técnica da Capes, responsável pela concessão de bolsas, para verificar se há algum erro de cadastro ou necessidade de atualização ou regularização da conta junto ao banco.