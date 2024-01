Chuva de meteoros, superlua e eclipses: veja o calendário de eventos astronômicos de 2024

Os fenômenos astronômicos como Superlua, chuvas de meteoros, passagens de cometas e eclipses já têm as suas datas definidas para acontecer em 2024. O Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, catalogou cronologicamente quais os principais eventos deste ano e em que momento poderão ser observados.

Entre as Superluas, por exemplo, serão duas, ambas no segundo semestre. Em relação aos eclipses, também serão dois, um lunar e outro solar, ambos parciais. Chuvas de meteoros e cometas também estão na relação de eventos previstos pelo observatório, que separou quais são os melhores e mais importantes de serem contemplados.

Eclipse de 2023 observado em Brasília, no Distrito Federal Foto: Wilton Junior/Estadão - 14/10/2023

Confira as datas, horários, locais e quais as melhores formas de observar estes principais fenômenos.

Superlua

Para 2024, estão previstas o acontecimento de duas Superluas, uma no dia 7 de setembro e outra no dia 17 de outubro. O fenômeno acontece a partir da união de dois acontecimentos: a Lua estar na fase cheia, e também no perigeu, isto é, momento em que o satélite natural está mais próximo da Terra. Na primeira Superlua de 2024, o fenômeno poderá ser visto na constelação de Aquário, enquanto a segunda, na constelação de Áries.

Datas das Superluas

7 de setembro;

17 de outubro;

Eclispes

Neste ano, algumas regiões do Brasil poderão presenciar dois eclipses, um lunar (quando a sombra da Terra se projeta na Lua) e um solar (quando a Lua projeta sua sombra em uma estreita região da superfície da Terra). Ambos serão vistos de forma parcial.

O primeiro eclipse está previsto para 25 de março, e será lunar. Segundo os astrônomos, ele poderá ser visto em todo o continente americano. No Brasil o fenômeno vai acontecer de madrugada, antes do amanhecer.

Já o eclipse solar, em 2 de outubro, será também parcial, e poderá ser visto dos Estados de Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parcialmente os Estados da Bahia, Minas gerais, Goiás e Mato Grosso.

Na transição do dia 17 de setembro para o dia 18 de setembro, acontecerá um eclipse lunar parcial também com a possibilidade de ser visualizado em todo continente americano. Mas, de acordo com os astrônomos do Observatório do Valongo, o evento será muito tênue, com a lua sendo encoberta em apenas 0,08%. No Rio de Janeiro o fenômeno terá início às 23h12, auge às 23h44 e término às 0h16.

Em 8 de abril, está previsto um eclipse solar que poderá ser visto totalmente no México, Estados Unidos, Canadá, região equatorial do Oceano Pacífico e Atlântico Norte. Porém, o fenômeno será invisível Brasil.

Datas dos eclipses no Brasil

Eclipse Lunar (parcial) - 25 de março - Poderá ser visto por todo o continente americano;

Eclipse Solar (parcial) - 2 de outubro - Apenas alguns Estados do Brasil poderão avistar;

Eclipse Lunar (muito tênue) - 17 de setembro.

Chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros ocorrem em diversos momentos do ano, e podem ser vistos quando a Terra se torna caminho dos fluxos que se originam de cometas e asteroides. De acordo com as previsões, o pico de um desses fenômenos acontece nesta quinta-feira, 4.

A chuva de meteoros Quadrântidas já vem sendo registada desde 28 de dezembro, e terá um período de vigência até 12 de janeiro. Mas será neste dia 4 que o evento astronômico terá sua atividade máxima. Porém, apenas as regiões Norte e Nordeste poderão observar o fenômeno.

Em 2023, a chuva de meteoros Úrsidas atingiu o ponto de atividade máxima no final de dezembro. Foto: Divulgação/Arquivo/Royal Museums Greenwich

Para uma boa observação das chuvas de meteoros se recomenda observá-las a olho nu, em locais com pouca luz (para tornar ainda evidente o que está no céu), e usar uma cadeira reclinável e confortável (as chuvas podem durar horas).

As principais chuvas de meteoros esperadas para 2024, e as datas de seus respectivos picos são:

Líridas - 22 de abril (observada durante a madrugada na direção norte);

Eta Aquáridas - 5 de maio (poderá ser observada durante a madrugada na direção leste);

Delta Aquáridas - 31 de julho (poderá ser observada durante toda a noite, a partir de 21h do dia 30);

Perseidas - 12 de agosto (observada durante a madrugada na direção nordeste);

Oriónidas - 21 de outubro (poderá ser observada durante a madrugada na direção leste);

Leônidas - 17 de novembro (poderá ser observada durante a madrugada na direção leste);

Pupidas-Velidas - 7 de dezembro (poderá ser observada a partir de 21h da noite do dia 6, direção sudeste);

Gemínidas - 14 de dezembro (poderá ser observada a partir de 22h na direção nordeste).

Cometas

Assim como acontece nas chuvas de meteoro, a visualização dos cometas também exige um ambiente bem escuro e com pouca poluição luminosa para destacar mais o que pode ser visto no céu. Enxergar esses astros exige paciência e perseverança, porque é comum que sua calda esteja pouco iluminada.

Abaixo, estão os principais cometas que poderão ser vistos em 2024, qual o período em que estarão com mais brilho e qual instrumento mais apropriado para observá-los.