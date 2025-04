Chuvas de meteoros em abril: quais são os principais eventos astronômicos do mês

O calendário astronômico de 2025 reserva eventos importantes para o mês de abril. Pelos próximos 30 dias, os observadores do céu poderão conferir fenômenos como Microlua, chuva de meteoros e alinhamento de alguns planetas. Além disso, estão marcadas conjunções planetárias em diferentes datas no período (veja a lista de eventos mais abaixo).

No dia 13 de abril, a agenda astronômica prevê uma Microlua, quando o satélite natural da Terra estará na fase cheia e, coincidentemente, no seu apogeu (ponto da órbita lunar mais distante da Terra). De acordo com o site Star Walk, o efeito vai fazer a Lua surgir 5,1% menor e 11% menos brilhante que ocorre regularmente na fase cheia.

Registro de chuva de meteoros feito pela Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Foto: NASA

PUBLICIDADE Quatro dias depois, em 17 de abril, haverá o alinhamento de quatro planetas - Netuno, Mercúrio, Saturno e Vênus. Com exceção de Netuno, os planetas estarão visíveis a olho nu. No entanto, de acordo com o mesmo site, com a ajuda de um telescópio ou binóculo de alta potência será possível ver Netuno. Em 22 e 23 de abril, as pessoas poderão assistir ao pico da chuva de meteoros Líridas, fenômeno que, segundo a Organização Meteorológica Internacional, pode produzir o efeito de bolas de fogo brilhantes.

Conforme o site Star Walk, as condições para acompanhar essa chuva são boas, já que a Lua estará na sua forma minguante, com 38% de sua área iluminada. Ou seja, quanto menor for a presença de outras fontes de luz, melhor será a visualização.

A previsão é de que a chuva poderá ser vista de todos os lugares, e terá uma média de queda de 18 meteoros por hora. A melhor forma de visualização dependerá do hemisfério onde o observador estará.

No caso do hemisfério norte, o melhor horário para ver o fenômeno é 22h30, enquanto no hemisfério sul o período mais adequado para observar o céu é depois da meia-noite, logo nas primeiras horas do dia (o horário não foi especificado).

“É melhor começar a procurar os meteoros das Líridas após cerca de 22:30 no horário local em locais do hemisfério norte e após a meia-noite em locais do hemisfério sul”, orienta o site Star Walk, em seu site.

Outros eventos previstos para abril