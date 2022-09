Cientistas detectam bolha de gás quente próximo a buraco negro no centro da Via Láctea

Com o uso do telescópio espacial Atacama Large Milimeter/submillimeter Array (Alma), localizado no Chile, uma equipe de astrônomos detectou sinais de um “ponto quente” orbitando Sagitário A*, o buraco negro que fica no centro da Via Láctea Essa descoberta ajuda a compreender melhor o meio enigmático e dinâmico do buraco negro supermassivo, de acordo com um comunicado divulgado pelo Observatório Europeu do Sul (ESO).

“Achamos que estamos olhando para uma bolha de gás quente que desliza em torno de Sagitário A* em uma órbita semelhante em tamanho à do planeta Mercúrio, mas que faz um loop completo em apenas cerca de 70 minutos”, diz Maciek Wielgus, do Instituto Max Planck de Radioastronomia em Bonn (Alemanha) e líder do estudo publicado nesta semana na revista científica Astronomy and Astrophysics.

Vista da órbita do ponto quente em torno de Sagitário A*. Foto: European Southern Observatory/EHT/EFE

Segundo o cientista, “isso requer uma velocidade incrível de cerca de 30% da velocidade da luz”. As observações foram feitas com o Alma durante uma campanha colaborativa do Event Horizon Telescope (EHT), projeto internacional para criar conjuntos de telescópios e obter imagens de buracos negros. Em abril de 2017, o EHT conectou oito radiotelescópios ao redor do mundo, incluindo o Alma, resultando na primeira imagem publicada recentemente de Sagitário A*.

Para calibrar os dados do EHT, a equipe de Wielgus usou dados registrados pelo Alma simultaneamente com as observações do EHT de Sagitário A* e, para sua surpresa, havia mais pistas sobre a natureza do buraco negro nas medições realizadas apenas pelo Alma. Coincidentemente, algumas das observações foram feitas logo após uma explosão de energia de raios-X ter sido emitida do centro de nossa galáxia e detectada pelo Telescópio Espacial Chanda, da Nasa.

Em 2017, o consórcio internacional EHT conectou oito radiotelescópios ao redor do mundo para captar a primeira imagem do buraco negro Sagitário A*. Foto: European Southern Observatory/AFP

Acredita-se que esses tipos de explosões, observados anteriormente com telescópios de raios-X e infravermelhos, estejam associados aos chamados “pontos quentes”, bolhas de gás quente de órbitas rápidas que ficam localizadas perto do buraco negro.

De acordo com Wielgus, que também é afiliado ao Centro Astronômico Nicolaus Copernicus (Polônia) e à Iniciativa Buraco Negro da Universidade de Harvard (Estados Unidos), “o que é realmente novo e interessante é que, até agora, essas erupções só estavam claramente presentes em observações de raios-X e infravermelhos de Sagitário A*”.

“Aqui vemos pela primeira vez um indício muito forte de que pontos quentes em órbita também estão presentes em observações de rádio”, acrescenta. Na opinião de Jesse Vos, estudante de doutorado na Universidade de Radboud (Holanda) e participante do estudo, “talvez esses pontos quentes detectados em comprimentos de onda infravermelhos sejam uma manifestação do mesmo fenômeno físico”. Assim, “à medida que os hotspots emissores de infravermelho esfriam, eles se tornam visíveis em comprimentos de onda mais longos, como os observados pelo Alma e pelo EHT”, acrescenta.

Durante muito tempo se pensou que as erupções se originavam de interações magnéticas no gás muito quente que orbita muito perto de Sagitário A*, e as novas descobertas apoiam essa ideia. “Agora, encontramos fortes evidências de uma origem magnética dessas erupções e nossas observações nos dão uma pista sobre a geometria do processo. Os novos dados são extremamente úteis para construir uma interpretação teórica desses eventos”, diz a coautora Monika Moscibrodzka, da Universidade de Radboud.

De acordo com Iván Martí-Vidal, da Universidade de Valência (Espanha) e também coautor do estudo, no futuro deve ser possível rastrear pontos quentes em frequências usando observações coordenadas de vários comprimentos de onda tanto com o instrumento Gravity, do telescópio de longo alcance do ESO, como com o Alma. “O sucesso de tal esforço seria um marco real para nossa compreensão da física das erupções no centro galáctico”, acrescenta. (EFE)