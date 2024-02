THE NEW YORK TIMES - Há cerca de 717 milhões de anos, as paisagens úmidas e as águas azuis e agitadas da Terra se transformaram em um mundo gelado e estéril. Os cientistas apelidaram esse estágio da história geológica, e outros semelhantes, de Terra Bola de Neve.

O que exatamente congelou o planeta tem sido um mistério, assim como a forma como ele permaneceu naquelas condições por 56 milhões de anos. Na quarta-feira, 7, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, disse ter descoberto uma resposta. A glaciação da Terra, segundo eles, pode ter sido causada por uma queda global nas emissões de dióxido de carbono, resultado de menos vulcões expelindo o gás na atmosfera.

Ilustração artística de como seria uma ‘Terra bola de neve’ Foto: NASA

PUBLICIDADE Menos dióxido de carbono torna mais difícil para a atmosfera da Terra reter o calor. Se o esgotamento fosse suficientemente extremo, eles argumentaram, poderia ter levado o planeta à sua mais longa era glacial até então. A teoria, publicada na revista Geology, acrescenta uma visão sobre a maneira como os processos geológicos influenciaram o clima passado da Terra. Ela também pode ajudar os cientistas a entender melhor as tendências do nosso clima atual.

“Hoje em dia, é claro, os seres humanos estão tendo um grande impacto sobre o CO2 na atmosfera”, disse Adriana Dutkiewicz, sedimentologista da Universidade de Sydney que liderou o estudo. “Mas, no passado, não havia humanos e, portanto, tudo era basicamente modulado por processos geológicos.”

Há muitas ideias sobre o que transformou a Terra em uma bola de neve. Uma teoria popular sugere que os minerais liberados pelo desgaste da rocha ígnea sugaram da atmosfera dióxido de carbono suficiente para provocar um congelamento profundo.

Talvez isso tenha ajudado a dar início a uma glaciação global, disse Dutkiewicz, mas não poderia ter mantido a Terra congelada por 56 milhões de anos por si só. ”Portanto, deve haver outro mecanismo misterioso que teria sustentado a glaciação por tanto tempo”, disse ela.

Dutkiewicz e seus colegas voltaram seus olhos para os vulcões por causa de um novo modelo disponível das placas tectônicas em movimento da Terra. À medida que os continentes se distanciavam, eles estudaram a mudança no comprimento da cordilheira do meio do oceano - uma cadeia de vulcões submarinos - prevista pelo modelo. Em seguida, a equipe calculou a quantidade de emissões de gases vulcânicos no início e durante a era glacial. Seus resultados mostraram uma queda no dióxido de carbono atmosférico suficiente para iniciar e sustentar uma glaciação de 56 milhões de anos.

Uma redução nas emissões de gases vulcânicos já foi proposta anteriormente como explicação para a Terra Bola de Neve. Mas, de acordo com Dutkiewicz, esta é a primeira vez que os pesquisadores provam que o mecanismo é viável por meio de cálculos modelados.

Dietmar Müller, geofísico da Universidade de Sydney e um dos autores do estudo, disse que o trabalho é uma maneira de “distinguir entre modelos alternativos para essa parte muito antiga da evolução da Terra”.

Se os cientistas sabem que houve uma era glacial, explicou Müller, “então podemos dizer que esse modelo de reconstrução talvez seja mais provável do que o outro”.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE É claro que um modelo continua sendo apenas isso: um modelo. Sem dados do mundo real para apoiá-lo, os pesquisadores não podem descartar outras possibilidades. ”Uma coisa sobre geologia é que não há respostas definitivas”, disse Dutkiewicz. ”Mas, com base em uma combinação de diferentes linhas de evidência, podemos sugerir que esse é um processo muito provável.” Francis Macdonald, geólogo da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, que não participou do trabalho, disse que estudos como esse são importantes para saber por que os climas fracassam. Mas ele hesita em aceitar prontamente os resultados dos modelos do antigo fundo do mar, porque há poucos dados que revelem como era a crosta oceânica da Terra naquela época. ”Como realmente testamos isso?” perguntou Macdonald sobre o modelo da equipe. “Acho que é um desafio realmente grande.” Ainda assim, Müller acredita que é importante tentar estabelecer limites para a quantidade de gás vulcânico emitido no passado, especialmente quando se trata de executar modelos climáticos para o futuro. “Normalmente, esse é o parâmetro mais incerto”, disse ele.

Pesquisas como essa podem ajudar os cientistas a distinguir a influência da atividade geológica da mudança climática induzida pelo homem. Mas será que uma queda natural nas emissões vulcânicas poderia nos salvar da quantidade de carbono que injetamos em nossa atmosfera atualmente?

”Infelizmente, não”, disse Dutkiewicz. ”Podemos estudar essas perturbações antigas”, acrescentou ela, “mas a mudança induzida pelo homem é um tipo diferente de fera”.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

