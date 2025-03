Como cientistas descobriram mais de 100 novas luas na Via Láctea

Astrônomos dizem que descobriram mais de 100 novas luas ao redor de Saturno, possivelmente o resultado de colisões cósmicas que deixaram detritos na órbita do planeta há apenas 100 milhões de anos.

PUBLICIDADE Os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar têm muitas luas, que são definidas como objetos que orbitam ao redor de planetas ou outros corpos que não são estrelas. Júpiter tem 95 luas conhecidas, Urano 28 e Netuno 16. As 128 na última viagem ao redor de Saturno elevam seu total para 274. “É o maior lote de novas luas”, disse Mike Alexandersen do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, autor de um artigo anunciando a descoberta que será publicado nos próximos dias no Research Notes of the American Astronomical Society.

Imagem fornecida pelo Space Science Institute Titan mostra, Titã, a maior lua de Saturno, que mede 3.200 milhas, ou 5.150 quilômetros, de diâmetro e é maior que o planeta Mercúrio. Foto: Nasa/NYT

Muitas dessas luas são rochas com apenas alguns quilômetros de diâmetro — pequenas em comparação com a nossa lua, que tem 2.159 milhas de diâmetro. Mas, enquanto eles tiverem órbitas rastreáveis ao redor de seu corpo original, os cientistas que catalogam objetos no sistema solar os consideram luas. Essa é a responsabilidade da União Astronômica Internacional, que ratificou as 128 novas luas de Saturno na terça-feira.

O autor principal do próximo artigo, Edward Ashton, do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica em Taiwan, terá direitos de nomeação para os objetos.

“Quem os descobrir terá o direito de nomeá-los”, disse Alexandersen, que trabalha com a União Astronômica Internacional para confirmar a existência de objetos no sistema solar. O esquema atual de nomenclatura para luas em Saturno é baseado em personagens da mitologia nórdica e de outras mitologias.

“Talvez em algum momento eles tenham que expandir ainda mais o esquema de nomenclatura”, disse Alexandersen.

As luas foram descobertas em 2023 usando o Telescópio Canadá França Havaí em Mauna Kea, no Havaí. Ashton e seus colegas observaram manchas de espaço perto de Saturno e, com o tempo, isso permitiu que eles rastreassem o movimento de luas até então desconhecidas.

“Você precisa ser capaz de provar que o objeto está em órbita ao redor do planeta”, disse Ashton, que também foi responsável por encontrar 62 novas luas de Saturno há dois anos.

Todas as luas são irregulares, o que significa que são pequenas, orbitam em uma inclinação altamente angular em relação ao equador de Saturno e frequentemente viajam ao redor do planeta para trás em relação às outras luas principais. Não há muito mais que se possa aprender sobre elas porque são apenas pontos tênues de luz em vistas telescópicas. Mas elas se estendem de cerca de 6,5 milhões a quase 18 milhões de milhas do planeta. Para efeito de comparação, os anéis do planeta se estendem por apenas 175.000 milhas, e suas principais luas — incluindo Titã e Encélado — estão a até 2 milhões de milhas de distância.

A existência de tantas luas ao redor de Saturno sugere múltiplas colisões dramáticas no espaço. Ashton e sua equipe acreditam que as luas irregulares foram capturadas por Saturno em algum momento de sua história. Alguns podem ser fragmentos de objetos grandes que colidiram em outras partes do sistema solar, enquanto outros podem ser fragmentos de colisões entre luas de até dezenas de quilômetros de tamanho que colidiram na órbita de Saturno.

A equipe agrupou muitas das luas, identificando famílias potenciais que podem ter vindo das mesmas colisões. “Você está tentando concluir como eram os tataravós, cinco gerações depois”, disse Brett Gladman, um autor do artigo na Universidade da Colúmbia Britânica.

Um subgrupo particularmente interessante é chamado Mundilfari, em homenagem a uma divindade da mitologia nórdica, e inclui 47 das 128 novas luas. A equipe acha que esse subgrupo pode ser o resultado de uma colisão dentro da órbita de Saturno há 100 milhões de anos, o que não foi há muito tempo em escalas de tempo cósmicas. A idade do grupo pode ser uma janela para a atividade caótica no sistema solar externo, que normalmente foi assumido como mais calmo nos últimos 100 milhões de anos. “Isso está implicando que poderíamos estar tendo eventos de colisão, e estamos vendo estilhaços na população de pequenas luas”, disse Michele Bannister, astrônoma da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, que não estava envolvida no artigo.

Aprender mais sobre essas luas é difícil considerando seu pequeno tamanho, mas os astrônomos podem estudá-las com o Telescópio Espacial James Webb, disse Heidi Hammel, astrônoma da Associação de Universidades para Pesquisa em Astronomia.

Pode haver ainda mais luas ao redor de Saturno aguardando descoberta, potencialmente na casa dos milhares, disse Ashton.

Mas ele pode deixar essas descobertas para outros.

“Estou um pouco desanimado no momento”, disse ele.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.