Como criar um ser vivo do zero? Cientistas tentam elucidar a questão

Ninguém sabe como os primeiros seres vivos surgiram no planeta. Em algum momento, há cerca de 3 bilhões de anos atrás, um aglomerado de matéria morta começou a se reproduzir produzindo cópias de si mesmo. Foi o primeiro ser vivo.

A biologia, através do processo de seleção natural, é capaz de explicar como a partir desse primeiro ser vivo todos os seres vivos existentes hoje, de uma bactéria a uma baleia, surgiram. Mas não existe uma teoria que explique como a matéria morta se transforma em matéria viva. Assim, sem saber como surgiram e como eram esses primeiros seres vivos, só resta aos cientistas tentar entender esse processo criando um ser vivo no laboratório.

Uma foto tirada no microscópio da célula artificial. Azul: material genético. Verde amarelado: organelas que produzem energia. Vermelho: citoesqueleto (Living material assembly of bacteriogenic protocells/Nature)

Esse é um campo fascinante da biologia, mas ingrato, onde o progresso tem sido lento. E pior, estamos longe do objetivo final. Mas agora foi dado um passo importante, foi criada uma célula que ainda não é um ser vivo, mas que já possui muitas das propriedades de uma célula viva.

Os cientistas iniciaram a construção produzindo um coacervato. Quando você mistura duas soluções aquosas (por exemplo cerveja e vinho) geralmente a mistura é um liquido homogêneo. Mas dependendo do que está presente nas duas soluções algumas vezes um dos líquidos forma minúsculas esferas circundadas pelo outro líquido. Isso é um coacervato.

Essas bolinhas do coacervato foram usados como a base para construir a célula artificial. No passo seguinte os cientistas adicionaram dois tipos de bactérias que se grudavam na parte exterior das bolinhas. Em seguida, colocaram uma substância que mata as bactérias rompendo a membrana que as recobre e descobriram que a membrana rompida de centenas de bactérias se fundem e formam uma membrana artificial ao redor das bolinhas.

Além disso, todo o conteúdo que estava no interior das bactérias acabava entrando no interior das bolinhas do coacervato. O resultado final são esferas recobertas por uma membrana e que contém no seu interior todos os componentes necessários para que uma célula viva funcione. Mas todos os componentes estavam misturados lá dentro e sabemos que o DNA normalmente está agregado no núcleo da células.

Para tentar formar um núcleo os cientistas adicionaram proteínas que se ligam ao DNA e observaram que o DNA se agregava em algo semelhante a um núcleo. Ainda faltavam algumas propriedades presentes nas células realmente vivas: uma fonte de energia e a capacidade de mudar de forma. A capacidade para mudar de forma foi obtida adicionando proteínas que formam o esqueleto das células vivas (como a actina).

Para produzir energia, eles colocaram no interior bactérias modificadas para produzir energia a partir de açúcares. Como dá para perceber, a construção dessa célula artificial se parece com o preparo de um bolo, você vai adicionando os componentes na ordem e quantidade certa para obter as características desejadas.

Construída essa célula artificial, os cientistas se dedicaram a estudar seu comportamento. Eles observaram que ela é capaz de produzir grande parte das reações químicas existentes em um ser vivo, crescem de tamanho ao longo do tempo, mudam de forma como qualquer ser vivo, mas não são capazes de se dividir. Seu comportamento é muito parecido com o que se observa em uma ameba.

Os cientistas observaram nessas células sete propriedades presentes nos seres vivos: elas possuem uma membrana em toda sua volta, um ambiente interior onde os componentes estão isolados do meio exterior e estão em alta concentração, são capazes de executar reações químicas sequenciais, sãocapazes de sintetizar proteínas, possuem subcompartimentos onde se localiza o material genético (DNA) e a produção de energia, possuem um citoesqueleto, e são capazes de adotar múltiplos formatos. Ainda não podem ser consideradas seres vivos pois não são capazes de se reproduzir, a característica mais marcante que separa a matéria inanimada da matéria viva.

Esses experimentos demonstram que aos poucos estamos caminhando na direção de produzir um ser vivo a partir de componentes inanimados. Mas é um progresso lento e ainda estamos longe de sermos capazes de criar um ser vivo. Quando isso ocorrer, poderemos dizer que compreendemos como a vida surgiu no planeta e como ela evoluiu e se espalhou se organizando nos ecossistemas complexos que existem hoje.

Mais informações: Living material assembly of bacteriogenic protocells. Nature

https://doi.org/10.1038/s41586-022-05223-w 2022