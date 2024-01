Como formigas derrotaram leões na savana africana

Quando um leão decide caçar uma zebra nada pode detê-lo, certo? Errado. Pesquisadores acabam de descobrir que esses enormes predadores estão sendo barrados por pequeninos inimigos: as formigas cabeçudas (Pheidole megacephala). Ou pelo menos é o que está acontecendo em um parque no Quênia.

A disseminação dessas formigas invasoras deflagrou uma cadeia de acontecimentos que acabou fazendo com que os leões passassem a matar bem menos zebras. O trabalho foi publicado na última edição da revista Science.

Em áreas mais abertas, de vegetação rasteira, leões têm menos chances de atacar as zebras Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

PUBLICIDADE “Fiquei muito impressionado”, afirmou Todd Palmer, da Universidade da Flórida, coautor do estudo. “A redução nas mortes de zebras está diretamente ligada ao fim de uma relação crucial que existia entre as formigas nativas e as árvores em que elas viviam, o que acabou gerando uma perda de proteção para os leões.” Segundo Palmer, a descoberta joga luz sobre a importância da interação entre espécies diferentes. “Nós sempre falamos de conservação no contexto das espécies separadamente”, afirmou. “Mas essas interações são a cola que mantém todo o sistema unido.”

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Há 20 anos, a savana era coberta por acácias. Essas árvores frondosas ofereciam alimento e abrigo para as formigas nativas e, em troca, os insetos protegiam as árvores dos elefantes. Toda vez que um elefante tentava alcançar as folhas ou o tronco das árvores, ele era atacado pelas formigas, que se infiltravam por sua tromba e o picavam, obrigando-o a se afastar.

Essa relação estável entre as acácias e as formigas nativas, chamada de mutualismo, garantiu a sobrevivência de ambas por muitos anos. Mas uma espécie invasora de formigas acabou interferindo no bem sucedido relacionamento, deflagrando uma cascata de eventos que acabaram alterando os hábitos alimentares dos elefantes e dos leões.

Há duas décadas, no entanto, a região foi invadida pelas formigas cabeçudas, contou Jacob Goheen, professor do Departamento de Zoologia e Fisiologia da Universidade de Wyoming, coautor do estudo. Essas formigas são relativamente pequenas – têm aproximadamente um terço do tamanho de suas primas que viviam nas acácias –, mas muito perigosas.

Publicidade

Elas formam super colônias, com centenas de milhares de indivíduos, e exterminam populações inteiras de formigas nativas toda vez que se deparam com uma. Isso acabou deixando as acácias desprotegidas, suscetíveis aos elefantes, que, além de comer suas folhas, começaram a derrubar seus troncos.

“Estamos vendo grandes áreas abertas, em que a densa cobertura das acácias deu lugar a uma vegetação rasteira”, afirmou Douglas Kamaru, da Universidade de Wyoming, que também participou da pesquisa. Segundo ele, nos últimos vinte anos, de 70% a 80%, das árvores foram derrubadas.

A transformação do ecossistema tornou mais difícil para os leões caçarem zebras, sua presa mais comum. Tradicionalmente, o elemento surpresa faz parte da estratégia de caça dos leões. Eles se escondem atrás das árvores, aguardando o melhor momento para atacar as zebras.

Em áreas mais abertas, de vegetação rasteira, as zebras conseguem avistar seu predador de longe e têm tempo de fugir. Pelas contas dos cientistas, os leões tinham três vezes mais chances de caçar uma zebra quando o parque era coberto por árvores.

“A ecologia é, realmente, uma bagunça. É muito difícil estudar as interações entre múltiplas espécies”, afirmou Kaitlyn Gaynor, professora do Departamento de Zoologia da Universidade de Colúmbia Britânica. Kaitlyn não participou do estudo, mas assinou um texto sobre o trabalho publicado também na Science.

“O que esse estudo fez, de forma muito elegante, foi seguir a mudança, passo a passo, através dessa complexa teia de interações, fornecendo documentação científica para o chamado efeito borboleta.”