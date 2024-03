Como humanos sobreviveram à erupção de um supervulcão há milhares de anos

THE WASHINGTON POST - Fragmentos microscópicos de vidro que choveram de uma antiga erupção de supervulcão revelam como os primeiros humanos modernos se adaptaram às drásticas mudanças climáticas, de acordo com um novo estudo de um sítio pré-histórico no noroeste da Etiópia.

Durante décadas, os cientistas debateram o quão apocalíptico foi a erupção de Toba, um supervulcão localizado em Sumatra, na Indonésia, há cerca de 74 mil anos. Alguns propuseram que a maior erupção em milhões de anos desencadeou um inverno vulcânico catastrófico que quase exterminou o Homo sapiens. Outros dizem que os impactos climáticos variaram muito de acordo com a região e não foram extremos o suficiente para causar um grande impacto na evolução humana.

No novo estudo, publicado na revista Nature, os cientistas descobriram pequenos pedaços de vidro vulcânico de Toba enterrados ao lado de pontas de flechas antigas e restos fossilizados de animais que eram refeições antigas, indicando que os humanos estavam lá antes, durante e depois da erupção.

A descoberta se soma a um crescente conjunto de evidências de que a mega-erupção não foi um evento de quase extinção para os seres humanos.

“É um comportamento sofisticado... pescar, em vez de caçar mamíferos terrestres. Esse tipo de flexibilidade comportamental é uma espécie de marca registrada dos humanos modernos de hoje”, disse John W. Kappelman Jr., professor de antropologia da Universidade do Texas em Austin, que começou a trabalhar no local, chamado Shinfa-Metema 1, há mais de duas décadas.

Pesquisador começou a trabalhar no local, chamado Shinfa-Metema 1, há mais de duas décadas Foto: John Kappelman

PUBLICIDADE O estudo também desafia uma ideia dominante sobre a dispersão humana primitiva para fora da África: há muito tempo, os especialistas acreditam que os seres humanos não eram capazes de sobreviver em climas extremamente áridos e teriam se retirado para altitudes mais elevadas e permanecido no local, em vez de continuar a se deslocar pelo continente e, por fim, deixá-lo. “Eles conseguiam lidar com locais sazonalmente áridos”, disse Kappelman, “então por que teriam que se retirar?” Vidro vulcânico críptico Kappelman e equipes de estudantes americanos e etíopes têm escavado em Shinfa-Metema 1 desde 2002. O remoto local de campo fica nas terras baixas da Etiópia, perto da fronteira com o Sudão. Eles vão quando o tempo está seco - e quente. Cada gota de água é trazida, e as rochas de basalto no chão podem ficar tão quentes que derretem as solas de suas botas. Eles descobriram pontas de pedra que, segundo eles, eram pontas de flechas, prova de que essas pessoas caçavam com arcos. Eles também encontraram restos fossilizados com padrões de quebra de ossos que sugerem que foram levados ao local para serem transformados em alimentos, incluindo restos de javalis, antílopes, uma píton e peixes.

Mas, durante anos, os cientistas ficaram presos a um problema comum em arqueologia: datar o local. Eles tentaram fazer a datação por carbono das cascas de ovos de avestruz que escavaram, mas se depararam com uma série de problemas técnicos. Depois de superá-los, descobriram que os ovos estavam além da faixa de datação confiável por carbono, com mais de 45.000 anos. Outra técnica de datação colocou os ovos de avestruz com cerca de 75.700 anos, mais ou menos 4.700 anos.

As pontas de projétil de pedra fornecem evidências de que os seres humanos usavam arcos e flechas ao redor do local de Shinfa-Metema 1. Foto: Blue Nile Survey Project

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Então, em 2018, uma outra equipe de pesquisadores datou dois sítios arqueológicos na África do Sul usando uma nova técnica que envolve a busca por “criptotefra”. Tephra são fragmentos de vidro que caem após uma erupção vulcânica. As criptotefras são versões tão pequenas que são invisíveis a olho nu. Elas são “crípticas” ou ocultas. Ou eram, até que essa equipe desenvolveu um processo para isolar esses minúsculos fragmentos e sondar sua composição geoquímica, o que lhes permitiu determinar qual erupção os criou. Os microfragmentos de vidro na África do Sul vieram de Toba, mostrando que os humanos antigos daquela região sobreviveram ao cataclismo. “Comecei a procurar um local que ilustrasse o poder da técnica”, disse Curtis Marean, antropólogo da Universidade Estadual do Arizona. Ele uniu forças com Kappelman e, para a alegria deles, encontraram fragmentos microscópicos que também foram encontrados em Toba.

Michael Petraglia, diretor do Australian Research Centre for Human Evolution, que não estava envolvido no estudo, disse em um e-mail que o estudo era “fascinante e convincente”, acrescentando outras evidências de que as pessoas sobreviveram a Toba na África do Sul e na Índia.

Essas evidências locais contradizem o modelo popular de que o “inverno vulcânico” causado pela erupção de Toba quase levou os seres humanos e nossos ancestrais mais próximos à extinção”, escreveu Petraglia.

"Em vez disso, todas as evidências de Shinfa-Metema e de outros lugares indicam agora que as populações humanas eram suficientemente flexíveis em suas adaptações para superar os desafios ambientais, mesmo aqueles introduzidos pela supererupção vulcânica de Toba há 74.000 anos."

Rachel Lupien, geocientista da Universidade de Aarhus que não participou do trabalho, ainda não está convencida. Ela disse que fazer comparações entre o clima de curto prazo nesse local após a erupção e o clima milhares de anos depois, quando os seres humanos provavelmente deixaram a África, ignora muitas variáveis que determinam o clima e as chuvas. Também não está claro se as condições áridas específicas que eles descobriram na Etiópia seriam semelhantes àquelas em grandes distâncias.

Petraglia disse que a ideia de “rodovias azuis” é interessante, mas que, dada a grande variedade de ambientes ecológicos na África, é improvável que seja uma explicação única para a movimentação humana. Ele também observou que existiam desertos enormes no Saara e na Arábia entre 71.000 e 57.000 anos atrás, o que significa que as “estradas azuis” teriam sido fechadas ou inexistentes nessas grandes áreas.