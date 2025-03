Como o aumento das temperaturas está destruindo a cadeia alimentar dos oceanos

Do outro lado do Atlântico Norte no inverno, o jardim do oceano esconde um fenômeno curioso. Estendendo-se dos Estados Unidos e Canadá até a Europa, quatrilhões de pequenas criaturas estão dormindo, suspensas na zona de penumbra do oceano. Eles são Calanus finmarchicus, um tipo de zooplâncton, animais que flutuam nas correntes e marés do oceano.

No Atlântico Norte, Calanus canaliza energia do sol e do fitoplâncton para animais maiores, como peixes, baleias e pássaros.

Você pode pensar em Calanus como “pequenas baterias flutuando no oceano”, disse Jeffrey Runge, um ecologista de zooplâncton que recentemente se aposentou como professor da Universidade do Maine.