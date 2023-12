COP: qual é a revolução nuclear que os EUA apostam como fonte de energia limpa

Na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-28), em Dubai, os Estados Unidos fizeram questão de promover uma de suas novas apostas na tentativa de conseguir uma energia livre de carbono: a fusão nuclear. Cientistas acreditam que essa é uma tecnologia promissora na busca por fontes limpas, mas o atual estágio das pesquisas deve impedir que seja usado a tempo de conter o avanço do aquecimento global.

A fusão nuclear envolve fundir dois átomos de hidrogênio para produzir um átomo de hélio e muita energia. Isso poderia ser usado para abastecer carros, aquecer e resfriar residências e outras atividades que hoje são frequentemente alimentadas por combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás.

Imagem de aparelho do Laboratório Lawrene Livermore, onde cientistas dizem ter conseguido executar um experimento bem sucedido de fusão nuclear em agosto deste ano Foto: Lawrence Livermore National Laboratory / AFP

Isso torna a fusão uma solução potencialmente importante contra a crise climática, que tem na queima de combustíveis fósseis um dos seus principais vilões. E a resistência de os governos criarem estratégias mais assertivas para a redução do uso do petróleo e do carvão natural é uma das marcas desta COP. Nesta segunda-feira, 11, um rascunho do documento final da conferência deixou de fora o compromisso de eliminação gradativa dos combustíveis fósseis, o que desanimou cientistas.

Enviado especial para o Clima da Casa Branca, John Kerry disse que Washington trabalhará com outros países para alavancar essa tecnologia. “Estamos nos aproximando cada vez mais de uma realidade movida à fusão”, disse Kerry, em Dubai.

Atualmente, as usinas nucleares usam a fissão, que cria energia ao dividir o núcleo do átomo. Embora as usinas nucleares produzam energia limpa, elas sempre geraram preocupação quanto à segurança por conta dos rejeitos radioativos que geram. A fusão, por sua vez, cria energia ao unir átomos. Mas, enquanto a fusão nuclear está distante, outras tecnologias limpas, como a eólica, a solar e outras, estão em uso e podem ser ampliadas.

Continua após a publicidade

Em agosto, cientistas americanos anunciaram ter conseguido, pela segunda vez, uma reação de fusão nuclear capaz de produzir um volume de energia maior do que o que foi gasto para realizá-la. Esta segunda experiência foi realizada pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, mas ainda falta conhecer detalhes sobre esse experimento. A primeira experiência do tipo havia sido feita em dezembro de 2022, segundo o governo americano.

Em Dubai, Kerry pediu às nações que se unam para “aproveitar o poder da física fundamental e da engenhosidade humana em resposta a uma crise”. A estratégia estabelece cinco áreas para parcerias internacionais: pesquisa, cadeia de suprimentos e mercado futuro, regulamentação, questões de mão de obra e engajamento público.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram uma parceria em novembro para acelerar o desenvolvimento global da energia de fusão, e os Estados Unidos anunciaram sua própria visão no ano passado para a pesquisa necessária nesta década.

No sul da França, 35 nações estão colaborando em uma máquina experimental para aproveitar a energia de fusão, o Reator Termonuclear Experimental Internacional, para provar a viabilidade da fusão como fonte de energia em larga escala e sem carbono. Esse projeto tem sido afetado por atrasos e custos excessivos. Neste mês, Japão e Europa disseram que estavam lançando o maior reator de fusão do mundo.

Tanto a China quanto a Rússia são parceiras no ITER, e a China, em particular, está agindo agressivamente para promover a pesquisa e o desenvolvimento da fusão, disse Andrew Holland, CEO da Fusion Industry Association.

“Estamos tentando formar um grupo global para chegar lá antes dos chineses, para que não dominem outra nova tecnologia”, disse ele.

Antes de partir para Dubai, Kerry vestiu um capacete e visitou a Commonwealth Fusion Systems em Massachusetts, uma empresa que compete para projetar, construir e implantar usinas de energia de fusão.

Continua após a publicidade

Até agora, toda a energia nuclear provém de reatores de fissão nuclear, nos quais os átomos são divididos - um processo que produz energia e resíduos radioativos. O setor nuclear global lançou uma iniciativa na COP-28 para que as nações se comprometam a triplicar esse tipo de energia nuclear até 2050. Mais de 20 já se comprometeram, incluindo os Estados Unidos e o anfitrião das negociações deste ano, os Emirados Árabes Unidos, uma grande produtora de petróleo.

A fusão não produz os resíduos radioativos da fissão nuclear. Em uma corrida global para torná-la uma fonte de energia prática e possivelmente ilimitada, mais de US$ 6 bilhões (aproximadamente R$ 30 bilhões) foram investidos, de acordo com a Fusion Industry Association. Há mais de 40 empresas de fusão em todo o mundo, com mais de 80% dos investimentos nos Estados Unidos. Treze dessas empresas surgiram apenas no último ano e meio.

A Commonwealth Fusion Systems foi a que mais arrecadou, mais de US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões), conforme a associação.

Assim como o esforço de 35 países, a Commonwealth tenta criar fusão dentro do que é chamado de tokamak. A máquina em forma de rosquinha usa ímãs potentes para confinar e isolar um plasma de modo que ele fique quente o suficiente para que a reação de fusão ocorra e permaneça quente por mais tempo.

Os físicos de todo o mundo consideram as máquinas em forma de rosquinha como o tipo mais promissor de dispositivo de fusão magnética. Os Tokamaks estão aumentando de tamanho para obter melhor desempenho.

Usando os avanços na tecnologia de ímãs supercondutores combinados com a ciência de seu próprio tokamak compacto, o grupo do MIT se propôs a construir um ímã tolerante a altas temperaturas que pudesse alcançar campos magnéticos realmente fortes, usando pouca eletricidade.

Sua esperança é construir uma unidade menor e mais barata mais rapidamente, para tornar a fusão comercialmente viável pela primeira vez, disse o professor Dennis Whyte, cofundador da Commonwealth e líder do Plasma Science and Fusion Center.

Continua após a publicidade

“Se a fusão se tornar economicamente competitiva, teremos resolvido o problema da energia para a humanidade para sempre”, disse ele.

Mas, apesar do alarde, a energia de fusão nuclear confiável e barata ainda é um sonho impossível, disse Edwin Lyman, diretor de segurança de energia nuclear da Union of Concerned Scientists em Washington. A fusão tem muito menos probabilidade do que outras alternativas de ser comercializada em um prazo que permitiria ajudar a evitar os piores efeitos da mudança climática, segundo ele. Lyman disse que a enorme etiqueta de preço também poderia roubar alternativas mais promissoras, como a energia renovável, dos recursos de que precisam para prosperar,

No entanto, 19 empresas de fusão acreditam que fornecerão energia para a rede antes de 2035, informou a Fusion Industry Association em julho.

A Commonwealth está projetando sua primeira usina de energia, que está chamando de “ARC”, para se conectar à rede no início da década de 2030.

A ARC deve produzir cerca de 460 megawatts de eletricidade. Cerca de 60 deles seriam usados para operar a usina, com uma produção líquida de cerca de 400 megawatts, o suficiente para abastecer dezenas de milhares de residências. A projeção é que ela custe entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, de acordo com a empresa, e caiba em um espaço do tamanho de uma quadra de basquete.

Antes disso, a Commonwealth diz que construirá e testará um protótipo de tokamak que chama de SPARC, esperando ligá-lo no fim de 2025 ou no início de 2026.O CEO Bob Mumgaard disse que acredita que a energia limpa da fusão pode descarbonizar os setores pesados. / COM INFORMAÇÕES DA AP

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.