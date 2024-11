Crise climática deixou furacões mais devastadores; entenda por quê

No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 grau Celsius acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes.

Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para a 5 na escala Saffir-Simpson, e o devastador Helene passou da categoria 3 para a 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de quatro vezes no poder destrutivo.