Eclipse lunar ao vivo: assista à transmissão do fenômeno e sua ‘Lua de sangue’

“O eclipse da Lua tem uma característica muito interessante: todo mundo que está vendo a Lua está vendo o eclipse”, explica Josina Nascimento, astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do Observatório Nacional.

Mesmo com o bloqueio da iluminação solar, a luz se dispersa pela atmosfera da Terra, fazendo com que ondas de luz vermelha se propaguem e cheguem até a Lua. Com isso, o satélite fica com uma coloração entre o alaranjado e avermelhado. É a chamada “Lua de Sangue”.