Observatório flagra eclipse e meteoro brilhante no mesmo dia no RS; veja vídeo

O eclipse penumbral é de difícil observação a olho nu, como conta o fundador do observatório Heller & Jung, Carlos Fernando Jung. Durante os eclipses, o Sol, a Terra e a Lua se alinham e, no caso, do penumbral, a lua entra na área de penumbra do planeta. Por isso, há apenas uma redução da luminosidade do satélite.

Aqueles que quiserem observar esse tipo de eclipse podem usar máquinas fotográficas digitais. “O ideal é fazer uma foto ou vídeo de antes do eclipse, outra do momento máximo do eclipse e depois comparar”, aconselha Jung.