Eclipse: vídeo de satélite mostra sombra da Lua se aproximando do Brasil; assista

Imagens de satélite mostram a sombra da Lua se movimentando pela Terra e chegando ao Brasil durante eclipse solar anular do sábado, 14. Quem esteve em nove Estados do Norte e do Nordeste pode acompanhar o fenômeno astronômico.

Um eclipse acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol. No caso do anular, como o satélite natural está mais distante da Terra, não consegue cobrir inteiramente o disco solar, por isso, forma-se uma espécie de “anel de fogo”.

A anularidade foi visível em dez países: Estados Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil. Em outras partes das Américas – do Alasca à Argentina – foi possível ver um eclipse parcial.

Os satélites meteorológicos da National Oceanic and Atmospheric Administration, dos EUA, capturaram a movimentação da sombra da Lua.

O fenômeno “chegou” ao Brasil por volta das 15h. A faixa de anularidade passou por Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Tocantins, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Só duas capitais viram a anularidade: Natal (Rio Grande do Norte) e João Pessoa (Paraíba). Em todo o restante do Brasil só era possível ver um eclipse parcial.

Em São Paulo, Planetário do Parque do Carmo exibe no telão uma transmissão ao vivo do eclipse solar visto de João Pessoa Foto: Werther Santana/Estadão

Em São Paulo, o céu nublado, o frio de menos de 20ºC e a garoa que caía desde o início do dia frustraram os planos dos paulistanos de verem mesmo parcialmente o eclipse solar. Isso não significa que eles não tenham tentado aproveitar o fenômeno de outras formas. Na zona leste, o Parque do Carmo improvisou uma transmissão ao vivo no planetário que lotou a sala de exibição.