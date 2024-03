Encontrada a mais antiga galáxia ‘morta’ já observada até hoje

Uma equipe internacional de astrônomos observou pela primeira vez uma galáxia que parou repentinamente de formar estrelas há mais de 13 bilhões de anos, o que a torna a mais antiga galáxia observada até hoje. A descoberta, publicada na revista Nature, na quarta-feira, 6, baseia-se em observações do Telescópio Espacial James Webb e pode ajudar os astrônomos a entender como as galáxias param de formar novas estrelas e se esses mecanismos mudaram ao longo dos anos.

Os pesquisadores, incluindo Santiago Arribas, do Centro Espanhol de Astrobiologia (CAB), acreditam que essa galáxia pode ter “vivido rápido e morrido jovem”, ou seja, formou estrelas muito rapidamente e parou de criá-las com a mesma rapidez, algo inesperado para uma época tão precoce na evolução do Universo, quando tinha apenas 700 milhões de anos.

Imagem captada pelo Telescópio Espacial James Webb mostra uma parte do campo de galáxias Foto: NASA

Suas observações e cálculos determinam que essa galáxia passou por um período curto e intenso de formação de estrelas entre 30 e 90 milhões de anos, mas entre 10 e 20 milhões de anos atrás, antes da época em que foi vista pelo telescópio James Webb, a formação de estrelas parou repentinamente. Além de ser a mais antiga de seu tipo observada até hoje, essa galáxia tem uma massa relativamente baixa: aproximadamente a mesma massa da Pequena Nuvem de Magalhães (SMC), uma galáxia anã próxima à Via Láctea, embora a SMC ainda esteja formando novas estrelas. Outras galáxias apagadas no início do Universo eram muito mais maciças, mas a maior sensibilidade do Webb agora permite que os cientistas observem e analisem galáxias menores e mais fracas. Os cientistas ainda não foram capazes de revelar se o estado "apagado" dessa nova galáxia é permanente ou temporário, ou o que a fez parar de formar novas estrelas.

“As primeiras centenas de milhões de anos do Universo foram uma fase muito ativa, quando as nuvens de gás entraram em colapso com muita facilidade para formar novas estrelas”, explica um dos autores, Tobias Looser, pesquisador do Instituto Kavli de Cosmologia da Universidade de Cambridge, em um comunicado da Universidade de Cambridge. “As galáxias precisam de um suprimento suficiente de gás para formar novas estrelas e, nesse sentido, o universo primitivo era como um bufê livre”, acrescenta.

Francesco D’Eugenio, outro autor, explica que “poderia ser o caso de galáxias no Universo primitivo morrerem e depois voltarem à vida”, embora sejam necessárias mais pesquisas para confirmar isso.

Os astrônomos estão procurando outras galáxias como essa no Universo primitivo para provar suas teorias de que essas galáxias podem, de fato, se tornar ativas novamente.

Como as estrelas se formam

Os pesquisadores não viram, até o final da evolução do universo, que a formação de estrelas poderia ser retardada ou interrompida por vários fatores que privam uma galáxia do gás necessário para criar novas estrelas. Entre as causas que podem impedir a formação de estrelas estariam fatores internos, como um buraco negro supermassivo que pode empurrar o gás para fora da galáxia, fazendo com que a formação de estrelas pare rapidamente.

Outro fator poderia ser o fato de que a formação de estrelas consome o gás disponível muito rapidamente e ele não pode ser reabastecido rapidamente, fazendo com que a galáxia passe fome. “Não temos certeza de que qualquer uma dessas hipóteses possa explicar o que observamos agora com o Telescópio James Webb”, diz o pesquisador Roberto Maiolino, outro dos autor do estudo.

Até agora, os modelos baseados no Universo moderno têm sido usados para entender o Universo primitivo, e Maiolino insiste que esses modelos recentes podem não ser úteis para uma boa compreensão desses momentos mais primitivos da evolução do universo. /EFE