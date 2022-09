Esqueleto encontrado em Portugal pode ser do maior dinossauro da Europa

Uma equipe de paleontólogos portugueses e espanhóis encontrou em Pombal, na região central de Portugal, parte do esqueleto de um saurópode de grande porte, que pode ser o maior dinossauro já encontrado na Europa. Em comunicado, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa informou que a descoberta aconteceu no início de agosto, na jazida paleontológica de Monte Agudo.

A equipe atua no local desde 2017, quando o proprietário de um terreno alertou ter encontrado pedaços de ossos em meio a uma construção que realizava. Os trabalhos foram realizados por investigadores do Instituto Dom Luiz, ligado à universidade; do Grupo de Biologia Evolutiva da Uned-Madrid e da Faculdade de Belas Artes da Complutense.

Leia também Fóssil de dinossauro mais antigo da África é achado por grupo de cientistas

Os restos do esqueleto, considerados “enormes” e que incluem vértebras e costelas, pertencem a um exemplar de saurópode. Foto: DL Ciências ULisboa

Os restos do esqueleto, considerados “enormes” e que incluem vértebras e costelas, pertencem a um exemplar de saurópode, um grupo de dinossauros herbívoros e quadrúpedes caracterizado por seus longos pescoços e caudas. O exemplar pertence à família dos braquiossauros, composto por espécies de grande porte que viveram do período Jurássico Superior ao Cretáceo Inferior.

Os restos mantêm a “posição anatômica original” que o animal teria em vida. “Este modo de preservação é relativamente raro no registro fóssil de dinossauros, em particular de saurópodes, do Jurássico Superior português”, explicou a universidade, que adiantou que os pesquisadores suspeitam que possa haver outras partes do esqueleto na região. Mais escavações em serão realizadas no futuro. /EFE