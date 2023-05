Estrela superbrilhante tem segredos revelados pelo Telescópio James Webb; entenda descobertas

Fomalhaut, estrela a apenas 25 anos-luz de distância da Terra, é tão brilhante que ofusca a luz de outras estrelas ao seu redor. Seus segredos arrebatam os observadores dos céus há milhares de anos.

Agora, com a ajuda do Telescópio Espacial James Webb, astrônomos documentaram evidências de que Fomalhaut é uma estrela dinâmica envolta em caos cósmico. A visão infravermelha do poderoso observatório está permitindo que os astrônomos entendam melhor as características de Fomalhaut, até mesmo um anel misterioso diferente de tudo encontrado em nosso sistema solar.

“É complexo – tem muita coisa acontecendo lá!”, disse Andras Gaspar, astrônomo da Universidade do Arizona e um dos autores de um estudo que usa as observações do Webb publicado na segunda-feira na Nature Astronomy. “É a primeira vez que vimos tais estruturas em um sistema evoluído.”

A visão infravermelha do poderoso observatório está permitindo que os astrônomos entendam melhor as características de Fomalhaut Foto: NASA/ESA/CSA / AFP

As descobertas podem contribuir para a solução de um quebra-cabeça existencial: quão estranho ou comum é o nosso sistema solar? “É difícil tirar conclusões sobre se somos comuns ou não, se nossa configuração específica está em todo lugar ou em lugar nenhum”, disse Jessie Christiansen, cientista do projeto Exoplanet Archive da Nasa, que não participou do novo estudo.

Fomalhaut se encontra na constelação Piscis Austrinus. A estrela tem 440 milhões de anos – jovem em comparação com o nosso Sol, que tem 4,6 bilhões de anos. Mas Fomalhaut é um tipo de estrela que não vive mais de um bilhão de anos. Isso significa que, assim como o Sol, está na metade de sua expectativa de vida estelar.

Felizmente para os seres vivos de nosso sistema solar, o Sol não mostra sinais de crise de meia-idade. Além do impacto ocasional de um asteroide ou cometa, a maioria dos objetos maiores se mantém em suas faixas orbitais. Grande parte da nuvem de detritos que encobre as estrelas mais jovens se congelou eras atrás nos oito planetas do sistema. Os principais campos de destroços cósmicos remanescentes são o cinturão rochoso de asteroides entre Marte e Júpiter e o cinturão gelado de Kuiper, que fica depois de Netuno.

Fomalhaut apresenta um caso mais tumultuoso de meia-idade e um contraste com nosso ordenado sistema planetário. Mas foi apenas recentemente que a tecnologia alcançou as ambições astronômicas para entender os arredores dispersos da estrela.

Para o novo estudo, Gaspar e sua equipe apontaram o instrumento infravermelho do Webb para Fomalhaut. Ao contrário dos telescópios espaciais e terrestres anteriores, o Webb consegue detectar os brilhos infravermelhos mais fracos emitidos por detritos empoeirados. Assim, revelou não um, mas três anéis aninhados em torno de Fomalhaut.

O anel interno é análogo ao nosso cinturão de asteroides, já o anel externo é comparável ao cinturão de Kuiper. Mas Fomalhaut também tem uma estrada intermediária de detritos entre os dois anéis, provavelmente uma mistura de coisas efêmeras geladas e rochosas.

O sistema solar carece dessa superestrutura, “em parte porque temos grandes planetas no meio” – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – “que limparam as coisas”, disse Bruce Macintosh, diretor dos Observatórios da Universidade da Califórnia, que não esteve envolvido com o estudo.

A lacuna entre os anéis interno e intermediário de Fomalhaut pode ter sido esculpida por um planeta. Mas não se vê nenhuma evidência direta disso. A essa altura do ciclo de vida de Fomalhaut, a maioria dos planetas já teria esfriado, e apenas um com muitas vezes o tamanho de Júpiter ainda estaria quente o suficiente para ser detectado pelo instrumento infravermelho do Webb.

“Dá para esconder Júpiteres lá, em todo lugar, e ninguém iria saber”, disse Macintosh.

O cinturão intermediário também é onde os caçadores de exoplanetas pensaram ter visto um mundo que chamaram de Fomalhaut b. Mas em 2020, Gaspar e seus colegas propuseram que o que outros cientistas pensavam ser um exoplaneta intacto era, na verdade, uma nuvem de detritos em expansão, criada por uma colisão épica.

Um problema dessa ideia era que essa parte do espaço parecia vazia, então seria improvável que dois objetos tivessem colidido um com o outro. A descoberta do cinturão de destroços intermediários agora oferece uma solução.

“Agora sabemos que tem coisa lá”, disse Christiansen, do arquivo da Nasa. “OK, então é uma colisão – podemos finalmente deixar isso para trás”.

Choques cataclísmicos não acontecem apenas perto da estrela. O que parece ser um vasto turbilhão de poeira dentro do cinturão externo talvez seja o fantasma de outro impacto gigantesco.

“Isso é bem legal”, disse Christensen. “O que será que é? É muito intrigante”.

Os astrônomos estão entusiasmados com o camarote que o telescópio Webb abriu para assistirmos ao espetáculo dessa estrela. O que também os faz apreciar a natureza comparativamente tranquila do nosso sistema solar. Fomalhaut seria “caótico que nem o inferno”, disse Macintosh, acrescentando: “Se houver planetas lá, eles são atingidos por asteroides o tempo todo”.

Este artigo apareceu originalmente New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU