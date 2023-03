Estudo com fones de ouvido de condução óssea dá pistas sobre alucinações; entenda

É rara a pessoa que gosta de ouvir a própria voz em uma gravação. A voz parece falsa, de algum jeito, como se pertencesse a outra pessoa.

Para os neurocientistas, esse traço de alteridade é mais do que uma curiosidade. Muitos mistérios permanecem sobre as origens das alucinações, mas uma hipótese sugere que, quando as pessoas ouvem vozes, elas estão ouvindo seus próprios pensamentos disfarçados como os de outra pessoa, por causa de uma peculiaridade do cérebro.

Os cientistas querem entender quais partes do cérebro nos permitem reconhecer a nós mesmos falando, mas estudar isso usando gravações das próprias vozes das pessoas provou ser complicado. Quando falamos não apenas ouvimos nossa voz com os ouvidos, mas em algum nível a sentimos quando as vibrações sonoras viajam pelos ossos do crânio.

Um estudo publicado na revista Royal Society Open Science tentou uma solução alternativa. Uma equipe de pesquisadores investigou se as pessoas poderiam reconhecer suas vozes com mais precisão se usassem fones de ouvido de condução óssea, que transmitem som por vibração para os ossos da orelha interna. Eles descobriram que enviar uma gravação através dos ossos faciais deixou mais fácil para as pessoas diferenciarem suas vozes das de estranhos, sugerindo que essa tecnologia oferece uma maneira melhor de estudar como podemos saber quando estamos falando. Trata-se de um passo potencialmente importante na compreensão das origens das vozes alucinadas.

As gravações de nossas vozes tendem a soar mais agudas do que esperamos, disse Pavo Orepic, pesquisador de pós-doutorado do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, que liderou o estudo. A vibração do crânio faz com que sua voz soe mais profunda para você do que para um ouvinte. Mas mesmo ajustar as gravações para que soem mais graves não recria a experiência de ouvir sua própria voz. Como alternativa, a equipe tentou usar fones de ouvido de condução óssea, que estão disponíveis comercialmente e em geral ficam nas maçãs do rosto do ouvinte, bem na frente da orelha.

A vibração do crânio faz com que sua voz soe mais profunda para você do que para um ouvinte, segundo experimento. Foto: Peter Cziborra/Reuters

Como foi feito o experimento

A equipe gravou voluntários dizendo a sílaba “ah” e depois combinou cada gravação com outras vozes para produzir sons compostos por 15% da voz de uma determinada pessoa, depois 30% e assim por diante. Então, eles fizeram alguns voluntários ouvirem uma série de sons com fones de ouvido de condução óssea, enquanto outros usaram fones de ouvido normais e outro grupo experimentou alto-falantes de laptop. Os voluntários indicaram se achavam que cada som se parecia com sua própria voz.

Pessoas com fones de ouvido de condução óssea foram mais propensas a identificar corretamente suas próprias vozes, descobriu a equipe. Quando os pesquisadores tentaram o mesmo experimento usando as vozes de amigos dos participantes – pares de amigos foram recrutados especificamente para o estudo –, eles descobriram que os fones de ouvido de condução óssea não faziam diferença em ajudar as pessoas a identificar vozes familiares. Foi apenas reconhecer suas próprias vozes que ficou mais fácil, sugerindo que os dispositivos estão recriando um pouco do que sentimos e ouvimos quando falamos.

Isso abre uma porta para entender como o cérebro de uma pessoa pega essa informação sensorial e a transforma em reconhecimento de si mesma. Em um estudo publicado no ano passado, o grupo registrou a atividade neural de pessoas realizando essas tarefas auditivas e relatou a existência de uma rede de regiões cerebrais que são ativadas conforme as pessoas tentam se identificar.

Se os cientistas conseguirem entender como o cérebro constrói o conceito de si a partir do som, sugeriu Orepic, talvez possam desvendar o que há de diferente nas pessoas que ouvem vozes que não são as suas na cabeça. Talvez um dia ouvir gravações de vozes, incluindo a própria, com dispositivos de condução óssea possa ajudar os médicos a fazer diagnósticos, se o desempenho da ferramenta estiver relacionado a distúrbios psiquiátricos.

Na verdade, a equipe já começou a estudar como as pessoas que tiveram partes do cérebro removidas – para tratar a epilepsia resistente a medicamentos, por exemplo – realizam a tarefa. Quanto mais a rede de autorreconhecimento do cérebro é perturbada pela cirurgia, mais difícil se torna a tarefa de autorreconhecimento, disse Orepic, referindo-se às descobertas de um estudo que ainda não foi revisado por pares.

Para uma paciente, cuja personalidade mudou substancialmente após a cirurgia e que acabou sendo diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, o teste revelou um padrão surpreendente.

“Toda vez que ela ouvia sua voz, pensava que era outra pessoa”, disse Orepic. “E quando ela ouve outra pessoa, ela diz: ‘Sou eu’”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU