Estudo decifra extremos do clima no passado da Terra: o que isso diz sobre o futuro?

Nos últimos 500 milhões de anos, o nosso planeta passou de quente a frio e, recentemente, a quente novamente. Os oceanos subiram e desceram. As calotas polares derreteram e se reformaram. É uma história com vários atos, e a luz solar e o dióxido de carbono são os protagonistas.

PUBLICIDADE Quanto melhor os cientistas conseguirem reconstruir a história do clima, melhor poderão prever como irá se desenrolar no futuro, agora que há um novo personagem importante em cena: os humanos. Em um estudo publicado na última quinta-feira, 19, uma equipa de pesquisadores apresenta um novo e abrangente relato desta história, combinando evidências geológicas com previsões de modelos computacionais sobre o clima global.

O resultado é uma imagem do passado profundo da Terra muito mais tostada do que outros estudos pintaram, especialmente durante períodos em que os níveis de dióxido de carbono eram elevados.

Com todo o dióxido de carbono que os humanos estão lançando agora na atmosfera com a queima de combustíveis fósseis, as novas descobertas sugerem que as temperaturas poderão subir mais do que o esperado nos próximos milénios, diz a principal autora do estudo, Emily J. Judd.

Impressão artística da vida na Terra durante o Período Carbonífero, há 300 milhões de anos. Foto: Felix Images/Alamy

“Não estamos dizendo que vai esquentar imediatamente”, diz Judd, que é analista de investigação climática da o Instituto Nacional de Pesquisa Hídrica e Atmosférica da Nova Zelândia. “No longo prazo, o planeta provavelmente ficará mais quente do que pensávamos anteriormente”.

De acordo com ela, os humanos estão adicionando dióxido de carbono aos céus muito rapidamente. São quase 40 mil milhões de toneladas por ano, o que causará efeitos muito mais catastróficos do que as mudanças geológicas graduais do passado da Terra.

Publicidade

“Quando o dióxido de carbono e as temperaturas mudam rapidamente, é quando tudo no planeta simplesmente não consegue acompanhar o ritmo”, disse Judd. “O ambiente está mudando a um ritmo rápido demais para os organismos acompanharem. E é aí que experimentamos extinções em massa.”

Outros pesquisadores que não estiveram envolvidos no estudo, publicado na revista Science, elogiaram os novos métodos. “É muito inovador e provavelmente o caminho a seguir no futuro”, disse Christopher Scotese, geólogo da Northwestern University, em Illinois, Estados Unidos.

Mesmo assim, Scotese questionou se o registro mais quente captado pelos pesquisadores sobre a Terra pré-histórica se enquadrava em outras evidências de como era o planeta naquela época.

O estudo sugere que o mundo estava insuportavelmente quente em determinados momentos em que a vida parecia estar florescendo, diz ele. Mas o planeta estaria muito quente para que as camadas de gelo polar crescessem, chegando à altura em que esse gelo aparentemente existia.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Os últimos 500 milhões de anos foram um período agitada para a Terra. A vida complexa surgiu. Os continentes se separaram. Os processos geológicos lançaram dióxido de carbono para a atmosfera e depois puxaram-no novamente para baixo, fazendo com que o clima oscilasse entre o que os cientistas chamam de condições de estufa e condições de gelo. Durante este período, de acordo com Judd e os seus colegas, a temperatura média na superfície da Terra foi tão fria quanto 52 graus Fahrenheit, ou 11 Celsius, e tão quente quanto 97 graus Fahrenheit (36 Celsius), com muitos altos e baixos entre eles. O período de “estufa” mais recente ocorreu há cerca de 56 milhões de anos, quando palmeiras e crocodilos prosperaram no Círculo Polar Ártico. Depois disso, as temperaturas caíram em grande escala até que as emissões de gases com efeito de estufa na era industrial as colocaram num rápido aumento, há um século e meio atrás. Hoje, a temperatura média anual do globo é de cerca de 59 graus Fahrenheit (15ºC) – e está subindo.

Publicidade

Para descobrir como chegamos até aqui, Judd e os seus colegas analisaram pesquisas anteriores para compilar mais de 150 mil dados, sepultados em fósseis, sobre as temperaturas dos oceanos antigos.

As conchas e outras partes do corpo das criaturas marinhas registam informações valiosas sobre as mudanças químicas do oceano. Mas os fósseis dispersos apenas nos dão pistas do que estava acontecendo em todo o mundo.

Em alta Ciência Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... “É como se você tivesse cinco ou seis peças de um quebra-cabeça de 1.000 peças”, diz Judd. “Torna-se muito difícil imaginar o que você está tentando montar.” É por isso que ela e os seus colegas usaram estes dados para orientar simulações computacionais do clima pré-histórico. Fizeram algo semelhante ao que os meteorologistas fazem para prever o tempo: usaram modelos para fazer suposições sobre como seria o clima em um determinado momento, atualizaram seus modelos com dados fósseis e, em seguida, fizeram suposições melhores. Judd conduziu a pesquisa para o estudo como seu pós-doutorado no Museu Nacional Smithsonian de História Natural e na Universidade do Arizona, nos EUA. Seus coautores são cientistas de ambas as instituições, a Universidade de Bristol, na Inglaterra, e a Universidade da Califórnia, Davis. As temperaturas da Terra registadas há centenas de milhões de anos têm grandes implicações para a história da vida e da evolução animal, disse Ethan Grossman, professor de geologia na Texas A&M University, que não esteve envolvido no estudo. Num clima escaldante, “não é possível ter uma taxa metabólica elevada e manter o corpo suficientemente fresco para que as proteínas sobrevivam”, disse Grossman. Isso poderia ter atrasado o surgimento de predadores avançados, afirma ele. E, talvez, os humanos também.

Publicidade

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.