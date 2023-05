Falar mais de um idioma pode ajudar a evitar demência, sugere estudo; entenda por quê

Falar duas línguas proporciona a invejável capacidade de fazer amigos em lugares inusitados. Mas um novo estudo sugere que o bilinguismo também pode trazer outro benefício: melhora da memória na vida adulta.

Estudando centenas de pacientes mais velhos, pesquisadores na Alemanha descobriram que aqueles que relataram usar dois idiomas diariamente desde a tenra idade pontuaram mais em testes de aprendizado, memória, linguagem e autocontrole do que pacientes que falavam apenas um idioma.

As descobertas, publicadas na edição de abril da revista Neurobiology of Aging, somam-se a duas décadas de trabalho sugerindo que o bilinguismo protege contra a demência e o declínio cognitivo em idosos. “É promissor que eles relatem que o bilinguismo no começo da vida e na meia-idade tem um efeito benéfico na saúde cognitiva mais tarde”, disse Miguel Arce Rentería, neuropsicólogo da Universidade de Columbia, que não participou do estudo. “Isso se alinharia com a literatura existente.”

Nos últimos anos, os cientistas obtiveram uma maior compreensão do bilinguismo e do envelhecimento do cérebro, embora nem todas as descobertas estejam alinhadas. Alguns descobriram, por exemplo, que, se as pessoas que têm fluência em dois idiomas desenvolvem demência, isso acontece mais tarde do que no caso daquelas que só falam um idioma.

Mas outras pesquisas não mostraram nenhum benefício claro do bilinguismo. A hipótese dos neurocientistas é de que, como as pessoas bilíngues alternam com fluidez dois idiomas, elas podem adotar estratégias semelhantes em outras habilidades – como gerenciamento de emoções e autocontrole –, que ajudam a retardar demência mais tarde.

O novo estudo envolveu 746 pessoas com idades entre 59 e 76 anos. Cerca de 40% dos voluntários não apresentavam problemas de memória, enquanto os outros eram pacientes com sintomas como confusão mental ou perda de memória. Todos foram analisados em uma variedade de tarefas de vocabulário, memória, atenção e cálculo.

Foi pedido a eles que se recordassem de objetos nomeados anteriormente, soletrassem palavras de trás para frente, seguissem tarefas com enunciado de três partes e copiassem determinadas figuras.

Os voluntários que relataram usar um segundo idioma diariamente entre 13 e 30 anos ou entre 30 e 65 anos tiveram pontuações mais altas em linguagem, memória, foco, atenção e habilidades de tomada de decisão, em comparação com aqueles que não eram bilíngues nessas idades.

Investigar o bilinguismo em diferentes fases da vida é uma abordagem única, disse Boon Lead Tee, neurologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que não participou da pesquisa.

Com o tamanho da amostra, disse ela, os autores do estudo provavelmente podem gerar outras análises, como verificar se a idade em que uma pessoa adquiriu cada idioma afetou sua cognição mais tarde na vida.

Foto: Ali Shah Lakhani/Unsplash

Outras formas de ver o mundo

Ela pontua, no entanto, que o estudo se concentrou em apenas um aspecto do bilinguismo: usar dois idiomas todos os dias por longos períodos de tempo.

Os efeitos positivos sobre a cognição poderiam ser consequência, diz ela, de outros fatores, como, por exemplo, a idade em que as duas línguas foram aprendidas ou outras experiências específicas de pessoas bilíngues.

Outros especialistas concordaram que os resultados poderiam ter sido diferentes se os pesquisadores tivessem perguntado aos voluntários se eles falavam um segundo idioma uma vez por semana, ou até com menos frequência, em vez de todos os dias. “Acho que não há uma definição com a qual todos concordem, e acho que nunca haverá, porque ser bilíngue é um espectro completo”, disse Esti Blanco-Elorrieta, pesquisadora de idiomas da Universidade de Harvard.

Também é crucial que pesquisas futuras analisem os benefícios mais amplos do bilinguismo, disse Blanco-Elorrieta, que fala basco, inglês, alemão e espanhol. “A vantagem de ser bilíngue não está realmente nesses milissegundos de vantagem que se pode ter em uma tarefa cognitiva”, disse ela. “Acho que a importância de ser bilíngue é poder se comunicar com duas culturas e ter duas formas de ver o mundo.”