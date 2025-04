Opinião | Café muito caro? Estudo mostra como fazer bebida com menos pó

O preço do café está na estratosfera. Isso me levou e ler um artigo científico sobre como obter mais café utilizando a mesma quantidade de pó. Preparar café nada mais é que usar água quente para extrair uma infinidade de compostos químicos de grãos de café torrados e moídos. E para isso usamos todo tipo de traquitanas. Mas o método mais simples é o famoso café de coador.

Colocamos um filtro de papel em um funil, o pó dentro do filtro, e despejamos água em cima. O café sai por baixo diretamente dentro de uma garrafa térmica. Parece simples, mas é uma arte. É preciso saber ajustar a quantidade de água e café, e existem muitos meios de espalhar a água sobre os grãos.

Três cientistas do Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Pensilvânia (EUA) resolveram investigar qual a maneira de obter o máximo da bebida utilizando a menor quantidade possível de pó. Ou seja, qual a melhor e mais eficiente maneira de extrair o sabor.

Café filtrado pode parecer simples, mas com algumas regras, é possível deixá-lo mais saboroso usando menos pó Foto: tichakorn/ Adobe Stock

PUBLICIDADE Para entender o fenômeno da mistura da água quente com os grãos, eles construíram um equipamento sofisticado. Usaram um funil de vidro transparente do mesmo tamanho de um modelo comercial, mas fechado embaixo. O pó de café (10 gramas) era colocado diretamente no funil.

Uma câmara de filmagem de alta resolução era apontada para a face lateral do funil de modo a filmar o movimento dos grãos quando a água era despejada. Um laser colocado a 90º da câmara iluminava os grãos facilitando a filmagem. Para derramar a água (sempre 150 gramas, aquecida a 95ºC) foi usada uma mangueira de um quarto ou um oitavo de polegada.

Publicidade

A distância entre a ponta da mangueira e o pó se mostrou uma variável crítica, pois determina a força do jato e fluxo de água. Ou seja, o tempo que leva para despejar as 150 gramas de água.

Derramada a água, a parte inferior do funil era aberta, o café escorria através de um filtro, e era coletado. Para determinar quanto dos compostos químicos haviam sido extraídos em cada experimento, uma amostra do café era esquentada até 100ºC por 12 horas de modo a retirar toda a água. Os sólidos presentes foram pesados em uma balança de precisão.

Foram feitos centenas de experimentos, cada um sendo o preparo de uma batelada da bebida em diferentes condições. Além de grãos de café, foram usadas partículas solidas brancas para estudar o movimento dos grãos durante o despejo da água.

Vejamos o que foi descoberto, já que é impossível descrever todos os dados obtidos. Quando a água é despejada, num primeiro momento ela penetra entre os grãos e faz com que o ar presente seja substituído por água. Isso forma uma espuma na superfície do líquido que contém partículas de café.

Se a intensidade do jato de água for muito fraca (água sendo despejada muito próxima dos grãos), o jato não chega a movimentar os grãos e o café fica muito fraco, pois grande parte dos produtos químicos não é extraída.

Publicidade

Para provocar o movimento dos grãos, é preciso que o jato seja forte e prolongado, o que é possível usando uma mangueira mais fina (ou uma chaleira de bico fino) e despejando a água de uma altura de até 25 cm acima do nível do café. Esse jato mais forte é capaz de penetrar a espuma formada e mover os grãos do fundo do funil. Nessas condições, a movimentação dos grãos, medida nas filmagens, aumenta linearmente até os 4 segundos e depois cai quando o fluxo de água é interrompido.

Quando as condições ideais são atingidas, o que ocorre é que os grãos de café do centro, onde cai a água, são erguidos na solução deixando um buraco no pó. Eles sobem como a água em uma fonte, e caem sobre os grãos da periferia do funil, provocando um desmoronamento da parede de grãos da periferia.

Esse processo mistura os grãos com a água quente. A força que provoca a mistura é o próprio fluxo de água. Quando isso ocorre, o máximo dos componentes aromáticos do café é extraído rapidamente e um café delicioso é produzido usando um mínimo de pó.

E aqui vai a receita

10 gramas de café moído para coador no fundo do filtro.

150 gramas de água a 95ºC em uma chaleira de bico bem fino.

Despeje a água sempre no centro do funil de uma altura de aproximadamente 25 centímetros e observe que apareceu um buraco no centro dos grãos e houve o desbarrancamento das paredes laterais. Isso deve levar entre 10 e 15 segundos (se levar menos tempo, use um bico mais fino). Colete o café diretamente em xícaras aquecidas.

Pronto, você vai ter um café coado delicioso onde todo o sabor dos grãos terá sido transferido para a bebida.

Publicidade

Essa receita é suficiente para três xicrinhas de expresso ou um copo pequeno de café. E lembre que ela não é escalável, não dá para dobrar as quantidades. Tem de repetir duas ou três vezes o processo se você tiver convidados. Aproveitem e me digam se funciona.

Mais informações: Pour-over coffee: Mixing by a water jet impinging on a granular bed with avalanche dynamics. Physics of Fluids.