Opinião | Deserto do Saara já foi verde, teve girafas e rinocerontes: quem eram os humanos que viviam lá?

Hoje, o Saara é o maior deserto do planeta. Um mar de areia com pouquíssima vegetação e algumas espécies de animais. Mas o clima muda e, no passado não tão remoto, ele era coberto por florestas e savanas onde habitavam rinocerontes, girafas e populações humanas. O Saara foi desértico até aproximadamente 13 mil anos atrás, quando o regime de chuvas mudou e, ao longo de mil anos, ele se transformou em uma mistura de savanas e florestas.

Nessa época, existiu um enorme lago no seu centro do tamanho da Alemanha. Mas, por volta de 5 mil anos atrás, as chuvas diminuíram e ele voltou a se tornar um deserto 4 mil anos atrás. Ciclos semelhantes a esse já ocorreram na Amazônia, mostrando que mudanças climáticas sempre ocorreram. A preocupação com a atual não é sua novidade, mas sua velocidade e a possibilidade de que a causa é a atividade humana.

Sítios arqueológicos no deserto do Saara mostram como humanos chegaram e ocuparam uma das áreas mais áridas do mundo. Foto: Gaper/Adobe Stock

PUBLICIDADE Sabemos dessas mudanças no clima do Saara devido à descoberta de pólen e esqueletos de animais espalhados por inúmeros sítios arqueológicos encontrados na região. Um dos mais importantes é chamado de Takarkori, no sudoeste do Líbano, bem no meio do deserto, hoje um local hiperárido. Nesse local havia um rio, dois lagos e uma vegetação abundante. A região onde se localiza Takarkori foi ocupada por populações humanas por 7 mil anos, começando aproximadamente 11 mil anos atrás. Lá são encontradas pinturas nas paredes, restos de cestas e cerâmicas, pigmentos e muitas ossadas.

Nos primeiros 3 mil anos de ocupação, os humanos ainda eram coletores de alimentos, mas por volta de 8 mil anos se tornaram pastores, o que é demonstrado pela existência de ossos de mamíferos, como vacas. No final da ocupação, quando o deserto voltou, o local era ocupado esporadicamente e os restos de peixes, que eram abundantes, desapareceram.

Durante os sete mil anos de ocupação humana, as escavações arqueológicas demonstram a chegada dos humanos coletores, a transformação dessa sociedade em criadores de animais, e o abandono da região com o início da desertificação.

Os túmulos mais elaborados contêm somente esqueletos de mulheres e crianças do sexo feminino, o que faz os cientistas acreditarem que ali imperava um regime matriarcal. No fundo de uma das cavernas, foram encontrados dois esqueletos femininos secos, mumificados por processos naturais.

Um deles é de 7 mil anos atrás e outro de 6,2 mil anos atrás, ambos da época em que a sociedade já tinha começado a criar animais. Como esses corpos estavam bem preservados, foi possível extrair e sequenciar parcialmente o DNA dessas duas mulheres e, dessa maneira, identificar a origem dessa população.

Estudos em sítio arqueológico Takarkori, no Saara, mostram como o maior deserto do planeta já foi revestido por florestas, savanas e variedades de animais. Foto: Archaeological Mission in the Sahara/Sapienza University of Rome

Comparando as sequências com outras sequências de DNA humano pré-histórico, os cientistas descobriram que essa é uma população muito diferente das que habitavam o sul do Saara nesse período. A população mais parecida é a encontrada na Polônia, da época em que os humanos saíram da África.

Assim, com a população humana encontrada na Polônia, essas pessoas eram de antes da época em que os humanos se misturaram com os neandertais na Europa. Ela também é semelhante a populações encontradas no Marrocos 15 mil anos atrás, quando o Saara ainda era desértico.

A conclusão é de que provavelmente essa população se originou da população que saiu da África cruzando da Etiópia ao Iêmen, subiu até a Polônia, e depois de passar pela França e Espanha, chegou ao Marrocos. Cruzou de novo para a África e ocupou o Saara verde vindos do norte.