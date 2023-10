Quem foram os primeiros carpinteiros? Não resta dúvida de que eles surgiram antes da nossa espécie

A madeira foi provavelmente o primeiro material utilizado pelos nossos ancestrais para construir abrigos, mas é muito difícil saber quando desenvolvemos essa habilidade. Como a madeira apodrece facilmente, o que sobrou das construções mais antigas são paredes feitas de pedras.

Aparentemente essas estruturas foram construídas após o surgimento do Homo sapiens, 250 mil anos atrás. É provável que antes disso nossos ancestrais utilizassem madeira, mas nunca foram encontradas evidências dessas estruturas.

Utensílios feitos de madeira produzidos por hominídeos, datados de 300 a 450 mil atrás, já foram encontrados na Europa e em Israel. São instrumentos utilizados provavelmente para desenterrar raízes ou para caçar, normalmente feitos com somente um pedaço da madeira.

Estruturas de madeira com diversos troncos encaixados, como ocorre nos telhados atuais, se existiam, não sobreviveram. Aliás, a utilização de pedaços de madeira como utensílios foi observada em muitas espécies de macacos modernos e passarinhos, geralmente para ter acesso a alimentos, como retirar insetos de dentro da buracos. Os pássaros também usam gravetos de madeira para construir ninhos, alguns muito sofisticados.

A novidade é uma descoberta feita abaixo das cachoeiras do Rio Kalambo, logo antes de ele desembocar no lago Tanganica, na Zâmbia. Nesse local, o fundo do rio foi recoberto por areia e argila criando um ambiente sem oxigênio e, portanto, propício à conservação de artefatos de madeira.

Tronco subjacente passa através de um entalhe central cortado no tronco superior Foto: Nature/Reprodução

Por volta de 1950-60, várias escavações revelaram que a área foi ocupada por hominídeos bem antes do aparecimento do Homo sapiens. Recentemente os cientistas voltaram a escavar a área e fizeram uma descoberta impressionante.

Eles encontraram dois troncos de madeira um atravessado sobre o outro, formando uma espécie de cruz. Até aí nada de mais, pares de troncos sobrepostos podem ser encontrados no solo de qualquer floresta ou no fundo de qualquer rio.

Mas, esses dois troncos estavam encaixados um no outro. Em ambos os troncos havia depressões côncavas. Essas depressões se sobrepunham e formavam um encaixe entre os troncos. Examinando as depressões, os cientistas descobriram que elas foram escavadas na madeira com instrumentos cortantes. Nas suas superfícies foram encontradas as marcas feitas pelos instrumentos utilizados.

Essa estrutura é praticamente a mesma utilizada por carpinteiros para colocar duas toras de madeira, uma sobre a outra, evitando que elas deslizem. É a técnica usada para construir casas de troncos na atualidade.

O mais interessante dessa descoberta é a data em que esse par de troncos foi escavado e montado. Analisando a própria madeira e os sedimentos onde ela foi encontrada, os cientistas foram capazes de determinar que esse artefato foi criado 476 mil anos atrás, ou seja, aproximadamente 200 mil anos antes do surgimento de nossa espécie. Isso significa que os hominídeos que nos antecederam na superfície do planeta muito provavelmente já dominavam os rudimentos da carpintaria.

Não é possível saber se as populações que habitavam esse local fazem parte da linhagem que deu origem à nossa espécie ou pertenciam a um dos outros ramos que foram extintos. Tampouco é possível saber que estruturas eles construíam usando essa tecnologia. Seriam casas, telhados ou plataformas na beira do rio?

De qualquer forma, não resta dúvida de que os primeiros carpinteiros surgiram antes do aparecimento da nossa espécie. Isso é interessante, pois costumamos ter a falsa impressão de que primeiro surgiu o ser humano e, depois, foi iniciado o desenvolvimento das tecnologias.

Muito provavelmente nossa espécie derivou de outras espécies de hominídeos que já dominavam muitos dos conhecimentos que acreditamos terem sido descobertos por nós. Aos poucos, e muito lentamente, continuamos a descobrir que não somos um ponto fora da curva, mas o produto de um longo e complexo processo evolutivo.

Mais informações: Evidence for the earliest structural use of wood at least 476,000 years ago. Nature