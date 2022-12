Foguete comercial sul-coreano deve ser lançado da Base de Alcântara nesta segunda-feira

A Base de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, será usado para o lançamento do primeiro foguete comercial feito a partir de contrato de uma empresa privada. Segundo o governo federal, a expectativa é que o voo do foguete sul-coreano HANBIT-TLV, da Innospace, ocorra na segunda-feira, 19, às 6h (horário de Brasília).

O lançamento marca o início da parcerias público-privadas para lançamentos de pequenos satélites com o governo federal. O contrato firmado com a startup sul-corana tem duração de cinco anos e prevê que a partir do ano que vem outros foguetes possam ser lançados. Uma empresa canadense já planeja fazer lançamento a partir de Alcântara no meio do próximo ano e há outros em negociação, segundo o governo.

Leia também Como combater o desmatamento de maneira rápida, barata e eficiente

“O Brasil tem a ambição de se tornar um dos mais importantes atores no cenário de transporte espacial, graças a todas as facilidades geográficas e nossas competências”, destacou, em nota, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Augusto Teixeira de Moura. Para ele, a operação conjunta com a Innospace é “histórica” e “abre um novo capítulo no nosso programa espacial e novas perspectivas para nossa economia espacial”.

Instalações do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Na chamada Operação Astrolábio, o foguete HANBIT-TLV (não é tripulado) fará um voo de teste para verificar o desempenho do motor. Ele não vai ultrapassar 100 quilômetros de altitude e não entrará em órbita, ficando na categoria suborbital.

Durante o lançamento, o foguete vai usar propulsores à base de oxigênio líquido e parafina. Seu sistema de alimentação de bomba elétrica vai levar como carga útil um Sistema de Navegação Inercial, desenvolvido por profissionais civis e militares do Instituto de Aeronáutica e Espaço do Brasil.

No início de dezembro, um Boeing 747, com as partes do foguete da Coreia do Sul, foi recebido no aeroporto internacional de São Luís por equipes da Força Aérea Brasileira (FAB). As mais de 8 toneladas de componentes foram transportadas em 3 carretas até a cidade de Alcântara.

Na quinta-feira, 15, o primeiro teste vertical do foguete sul-coreano foi considerado bem-sucedido. /Com informações de Agência Brasil