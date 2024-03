Foguete explode segundos após lançamento no Japão; veja vídeo

O primeiro foguete lançado pela empresa japonesa Space One explodiu segundos após a decolagem, nesta quarta-feira, 13, pondo em xeque a sua ambição de se tornar a primeira empresa privada do país a colocar um satélite em órbita.

PUBLICIDADE O foguete Kairos, de combustível sólido, foi lançado por volta das 11h, hora local, e incendiou-se segundos depois, de acordo com a transmissão ao vivo do lançamento. A explosão deixou para trás uma grande nuvem de fumaça e provocou um incêndio numa floresta próxima que os bombeiros apagaram mais tarde. O foguete de 6 metros de comprimento pesava 23 toneladas e foi lançado do porto espacial de Kii, na cidade de Wakayama, de acordo com o site da empresa.

Lançamento do foguete Kairos, da Space One, antes de explodir na cidade de Wakayama, no Japão Foto: AP/via Kyodo News

Mamoru Endo, diretor da Space One, disse à imprensa que o foguete parece ter se autodestruído automaticamente depois de os seus sistemas terem detectado uma anomalia. A Space One vai investigar como ocorreu a avaria, disse Masakazu Toyoda, presidente da empresa.

O satélite que o foguete Kairos transportava pertence ao Cabinet Satellite Intelligence Center, um ramo de uma das agências de espionagem japonesa, informou o centro em um comunicado. O equipamento deveria ser uma alternativa em caso de avaria dos atuais satélites do governo.

Leia também Governo aposta no setor privado para lançar foguete nacional, plano travado há 20 anos

Apesar de as primeiras tentativas de lançamento de novos foguete darem muitas vezes errado, o fracasso da Space One representa um golpe nos esforços do Japão para entrar no mercado do transporte espacial comercial.

O lançamento de equipamentos para o espaço é um negócio lucrativo, com um mercado avaliado em cerca de US$ 6 bilhões em 2023 que poderá triplicar de valor até 2025.

Publicidade

A Space One foi criada em 2018 com quatro investidores japoneses, incluindo a Canon Electronics, e pretende eventualmente fornecer um serviço de transporte espacial comercial que utiliza pequenos foguetes para lançar satélites para o espaço, de acordo com o seu site.

A Space One é uma das muitas empresas em fase de arranque em todo o mundo que se juntaram à corrida espacial nos últimos anos, numa altura em que a indústria, anteriormente dominada pelo financiamento governamental, está mudando, sendo impulsionada pela iniciativa privada.

O Japão tem um programa espacial robusto que remonta há décadas e faz parte da parceria global que gere a Estação Internacional. Em janeiro, tornou-se o quinto país a enviar uma nave espacial que fez uma aterragem na Lua.

A sua agência espacial nacional também tem tentado desenvolver novos foguetes de lançamento de satélites para substituir o atual foguete ativo, o H-IIA. No mês passado, lançou com êxito o foguete de substituição H3, depois de uma primeira tentativa falhada no ano passado.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.