Primeira missão para lançar foguete do Reino Unido fracassa após ‘anomalia’

A primeira missão para colocar em órbita um foguete lançado do Reino Unido falhou, disseram na terça-feira, 10, os responsáveis pela missão, que detectaram uma “anomalia” quando a espaçonave estava perto de seu alvo.

O Boeing 747 modificado da Virgin Orbit carregando o foguete de 21 metros decolou da Cornualha, sudoeste da Inglaterra, às 22h02, horário local, na última segunda-feira, 9. O foguete desencaixou da aeronave e seu motor disparou conforme planejado a uma altitude de 35.000 pés (cerca de 10.700 metros) acima do Oceano Atlântico ao sul da Irlanda por volta das 23h15.

“Em algum momento durante o disparo do segundo estágio do motor do foguete, o sistema experimentou uma anomalia, encerrando prematuramente a missão”, disse a Virgin Orbit, que organizou a missão. “Vamos trabalhar incansavelmente para entender a natureza da falha, tomar medidas corretivas e retornar à órbita assim que concluirmos uma investigação completa”, afirmou Dan Hart, presidente da empresa.

A aeronave voltou conforme programado para as instalações do Spaceport Cornwall, um consórcio que inclui a Virgin Orbit e a agência espacial britânica.

Matt Archer, diretor de voos espaciais comerciais da agência espacial britânica, afirmou que, apesar do resultado “decepcionante”, o projeto “criou uma capacidade de lançamento horizontal”. “Continuamos comprometidos em nos tornar o principal fornecedor europeu de serviços comerciais de lançamento de pequenos satélites até 2030, com lançamentos verticais planejados na Escócia”, disse ele.

O vice-diretor-geral da agência espacial britânica, Ian Annett, afirmou que a experiência mostrou “como é difícil” entrar em órbita, mas deu a entender que haverá mais lançamentos nos próximos 12 meses. “Levantamos, voltamos, tentamos de novo, é isso que nos define”, disse ele à BBC.

Homenagem

Centenas de pessoas compareceram ao lançamento da missão – chamada Start Me Up em homenagem à música dos Rolling Stones – realizada pela Virgin Orbit, empresa do bilionário britânico Richard Branson, especializada no lançamento de pequenos satélites espaciais.

Se a missão tivesse sido bem-sucedida, o Reino Unido se tornaria o nono país do mundo capaz de colocar satélites em órbita.

Lançar um foguete de um avião é mais fácil do que uma decolagem vertical porque, em teoria, uma simples pista de avião é suficiente, em vez de uma cara plataforma de lançamento espacial.

A Virgin Orbit já lançou, com aviões, outros foguetes em órbita. A empresa, fundada em 2017, conseguiu colocar um foguete no espaço com esse método em janeiro de 2021, a partir de um Boeing 747 que decolou do deserto da Califórnia, nos Estados Unidos.

O frustrado lançamento do Reino Unido ia colocar em órbita nove satélites para diversos fins, “desde a observação da Terra até o monitoramento da pesca ilegal, passando pela construção de satélites e produtos para fabricá-los no espaço”, segundo Melissa Thorpe, diretora do Spaceport Cornwall.

Até agora, os satélites britânicos tinham que ser lançados ao espaço do exterior, mas o país está buscando fortalecer sua indústria aeroespacial depois que seu papel em projetos europeus foi questionado pelo Brexit.

Além do espaço da Cornualha, o Reino Unido quer abrir uma base espacial em Sutherland, no norte da Escócia, e outra em uma ilha do arquipélago de Shetland. /AFP