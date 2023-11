Frank Borman, astronauta que liderou a primeira missão ao redor da Lua, morre aos 95 anos

Frank Borman, comandante do voo espacial Apollo 8 da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (NASA) em 1968, cujos astronautas se tornaram os primeiros homens a orbitar a Lua e capturou a famosa imagem conhecida como Earthrise (Nascer da Terra), morreu na terça-feira em Billings, Montana. Ele tinha 95 anos. Sua morte foi anunciada nesta quinta-feira, 9, pela NASA.

O comandante da Apollo 8, Frank Borman, posa em Billings, Mont, com uma fotografia da Terra tirada enquanto sua nave espacial orbitava a lua há 45 anos. Foto: Larry Mayer/The Billings Gazette via AP

A Apollo 8 levou três astronautas para mais longe da Terra do que qualquer outra viagem já realizada. Ela orbitou a superfície lunar 10 vezes, voando quase 97 km acima de sua superfície, para fotografar um terreno desolado e repleto de rochas, buscando possíveis pontos de pouso para os passeios lunares que estavam por vir.

Borman, que nunca pisou na Lua - e, segundo ele mesmo, não tinha nenhum desejo de fazê-lo - voou duas vezes no espaço.

Em dezembro de 1965, ele comandou a espaçonave Gemini 7, composta por dois homens, em um voo de 14 dias que estabeleceu o que era então um recorde de tempo passado no espaço. A Gemini 7 se encontrou com a Gemini 6A enquanto esta orbitava a Terra, um passo significativo para aperfeiçoar uma manobra semelhante que seria necessária quando os astronautas chegassem à Lua.

“Treinado como piloto de caça e conhecido por seus reflexos rápidos como um raio e sua excepcional capacidade de tomar decisões, Borman foi um dos melhores pilotos puros que a NASA teve”, escreveu James Lovell Jr., que voou com Borman na Gemini 7 e na Apollo 8, em “Lost Moon” (1994), uma colaboração com Jeffrey Kluger que conta a missão quase fatal da Apollo 13, na qual ele voou.

“Quando Frank Borman entrava em uma sala, você sabia que ele estava no comando”, escreveu Andrew Chaikin em seu livro “A Man on the Moon” (1994).

Astronautas da Apollo 8, a partir da esquerda, James Lovell, piloto do módulo de comando; William Anders, piloto do módulo lunar; e Frank Borman, comandante; na frente do simulador de missão antes do treinamento em exercício para sua missão orbital lunar programada de seis dias no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em 18 de dezembro de 1968. Foto: AP / AP

“Ele foi moldado em West Point”, acrescentou Chaikin. “Aos 40 anos, ele ainda usava o cabelo loiro sujo tão curto quanto o de um cadete e ainda vivia segundo o lema simples de Point: Dever, Honra, Pátria. A missão vinha em primeiro lugar.”

Borman se aposentou da NASA e da Força Aérea em 1970, mas continuou sendo uma figura nacional como presidente da Eastern Airlines, que enfrentava problemas financeiros, aparecendo em comerciais de televisão nos quais dizia aos clientes: “Temos que ganhar nossas asas todos os dias”. Ele travou uma longa batalha para reduzir os custos trabalhistas e gerenciais antes de deixar a Eastern em 1986, quando a empresa foi adquirida pela Texas Air.

A vida de Bosman

Frank Frederick Borman nasceu em 14 de março de 1928, em Gary, Indiana. Ele era filho único de Edwin Borman, dono de uma concessionária Oldsmobile na cidade, e de Marjorie (Pearce) Borman. Quando tinha 5 anos, Frank visitou o Wright Field em Dayton, Ohio, e uma paixão duradoura pela aviação foi despertada.

“Papai me levou para dar uma volta de cinco dólares com um piloto de barnstorming em um velho biplano”, relembrou ele em “Countdown” (1988), um livro de memórias escrito com Robert J. Serling. “Sentei-me ao lado de papai no banco da frente, com o piloto na cabine de comando atrás de nós, e fui cativado pela sensação do vento e pela sensação de liberdade que o voo cria de forma tão mágica.

Quando ele era menino, sua família se mudou para Tucson, Arizona, na esperança de que o clima seco ajudasse a aliviar seus problemas de sinusite e mastoide. No entanto, em meio à Depressão, seu pai teve dificuldades para encontrar um bom emprego no setor automotivo, e sua mãe abriu uma pensão para ajudar nas despesas.

Frank continuou intrigado com a aviação. Ele construiu modelos de aviões com a ajuda de seu pai e obteve uma licença de piloto aos 15 anos.

Ele entrou em West Point logo após o término da Segunda Guerra Mundial, formou-se em 1950 e tornou-se piloto de caça da Força Aérea, mas não foi designado para combater na Guerra da Coreia. Após receber o título de mestre em engenharia aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em 1957, tornou-se piloto de testes e ajudou a desenvolver programas de testes de voos espaciais para futuros astronautas na Base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia.

Em setembro de 1962, foi nomeado para o grupo de astronautas Gemini, que sucedeu o grupo original Mercury Seven.

O astronauta da Apollo Frank Borman, 92, pilota seu T-34 Mentor em Billings, Mont. Foto: AP / AP

Em janeiro de 1967, o projeto Apollo foi atingido por um desastre quando um incêndio na cabine de comando em uma plataforma de lançamento em Cabo Kennedy, Flórida, matou três astronautas. Borman fez parte da equipe que investigou o incêndio e ajudou a reprojetar a cápsula da Apollo, eliminando as falhas que haviam contribuído para as mortes.

Ele continuou a treinar para um voo espacial. Seu voo Gemini 7 com Lovell teve problemas com a célula de combustível, mas provou que os astronautas poderiam trabalhar com eficiência nos voos de longa duração previstos para a exploração da Lua.

A Gemini 7 participou de um encontro pioneiro a aproximadamente 300 km acima da Terra quando a Gemini 6A, que levava o capitão Walter Schirra Jr. da Marinha e o major Thomas Stafford da Força Aérea, a alcançou e voou ao seu lado em órbita. Esse tipo de manobra teve de ser aperfeiçoado para que um módulo lunar descesse à Lua a partir de uma nave de comando em órbita e, mais tarde, decolasse da superfície lunar, depois se encontrasse e se conectasse à nave-mãe para a viagem de volta à Terra.

A missão Apollo 8, que levava Borman, então coronel da Força Aérea; Lovell, então capitão da Marinha; e o major William Anders, da Força Aérea, foi apenas o segundo voo tripulado do programa Apollo. Vários voos de teste não tripulados foram realizados após o desastre da Apollo 1. Foi também o primeiro voo tripulado que empregou o poderosíssimo foguete Saturno 5 para a decolagem.

Entre suas inúmeras imagens da superfície da Lua tiradas da Apollo 8, Anders fotografou a área relativamente lisa conhecida como Mar da Tranquilidade, que se tornou, como previsto, o local para o pouso épico da Apollo 11 em julho de 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros homens a caminhar na Lua.

Em sua quarta órbita da lua, na véspera de Natal de 1968, os astronautas da Apollo 8 viram a Terra surgir acima do horizonte lunar a uma distância de mais de 370 mil km, um corpo azul e branco pequeno, mas cintilante, em meio à escuridão. Borman foi o primeiro a avistá-la. Anders, que estava fotografando a lua com filme preto e branco, mudou rapidamente para colorido para capturar a imagem.

Uma foto transmitida para a televisão naquela noite mostrou a Terra em preto e branco. Mas um ano depois, a NASA divulgou uma foto colorida tirada por Anders, a imagem que ficou conhecida como Earthrise. Ela foi reproduzida em um selo postal de 1969 com as palavras “No princípio Deus...” do Gênesis, e tornou-se um símbolo do primeiro Dia da Terra em 1970 e do movimento ambiental moderno que esse dia ajudou a gerar.

Quando os astronautas se aproximaram do fim da órbita, iniciaram sua segunda e última transmissão de televisão. A lua brilhante, no mar negro do espaço, era visível do lado de fora da janela da espaçonave. Borman a descreveu como uma “vasta e solitária extensão de nada, semelhante a nuvens e nuvens de pedra-pomes”.

Os astronautas se revezaram na leitura do Livro de Gênesis, que conta a criação da Terra. Borman concluiu a transmissão com as palavras: “Boa noite, boa sorte, um Feliz Natal e que Deus abençoe todos vocês, todos vocês na boa Terra”.

Em suas memórias, Borman contou sobre “um telegrama de alguém que eu não conhecia, apenas um cidadão comum. Ele mandou um telegrama: ‘Para a tripulação da Apollo 8. Obrigado. Vocês salvaram 1968′”.

As leituras das Escrituras feitas pelos astronautas chegaram perto da conclusão de um ano traumático. As baixas na Guerra do Vietnã aumentaram, Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy foram assassinados, as faculdades foram tomadas por manifestações contra a guerra e houve protestos contra a injustiça racial e a desigualdade econômica.

Os astronautas da Apollo 8 foram nomeados Homens do Ano pela revista Time, foram saudados em desfiles em Nova York, Chicago e Washington e compareceram a uma reunião conjunta do Congresso./NYT