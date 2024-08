Frio em SP e ‘calor’ na Antártida têm ligação? Entenda em gráfico

As temperaturas mais baixas se concentram na Argentina, no Uruguai e no Sul do Brasil. Mas a cidade de São Paulo registrou 7ªC, a menor temperatura para agosto desde 2011. As consequências do fenômeno chegam até a região Norte, com diminuição nas mínimas em todo o País.

As mudanças no clima se devem a um fenômeno raro de alta nas temperaturas no Polo Sul, o que costuma acontecer com mais frequência no Polo Norte, chamado aquecimento súbito atmosférico.