Última superlua do ano será nesta sexta-feira saiba que horas

Nesta sexta, o satélite estará a cerca de 361.867 quilômetros de distância da Terra, quando, em média, se encontra a aproximadamente 384.400 quilômetros. Esta será a quarta “superlua” de 2024. As outras foram em 19 de agosto, 18 de setembro e 17 de outubro.

A maior “superlua” deste ano ocorreu no mês passado, quando a Lua ficou a aproximadamente 357.364 quilômetros da Terra e ocorreu a menos de 12 horas do instante do perigeu, de acordo com o ON.