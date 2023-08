James Webb captura ‘ponto de interrogação’ nas profundezas do Universo; entenda a imagem insólita

O Telescópio Espacial James Webb capturou uma imagem insólita das profundezas do Universo: um ponto de interrogação. O registro estava escondido em uma imagem em alta resolução de um par de estrelas jovens em formação no chamado espaço profundo.

Um olhar mais atento à imagem feita em julho revelou a estranha formação no formato de um ponto de interrogação na parte central da foto. Especialistas afirmaram que, embora insólita, a imagem revela, na verdade, duas galáxias em processo de colisão.

O Telescópio Espacial James Webb obteve uma imagem de alta resolução na qual é possível ver um 'ponto de interrogação' Foto: EFE/NASA

Segundo o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, que opera o James Webb, a tonalidade avermelhada do ponto de interrogação indica que os objetos estão muito distantes e são semelhantes a outras galáxias do espaço profundo já detectadas pelo James Webb. O formato distorcido também é um indicativo de que se trata de uma galáxia mais primitiva.

Operado pela Nasa, pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Canadense, o James Webb foi lançado em 2021 e tem feito descobertas como, por exemplo, o berçário mais próximo de estrelas jovens em nosso quintal cósmico ou a imagem de Saturno com os anéis brilhantes.