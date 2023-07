James Webb completa um ano de descobertas cósmicas. O que ainda esperar do telescópio?

THE NEW YORK TIMES - O Telescópio Espacial James Webb tem nos presenteado com imagens surreais do cosmos. Mas um ano após divulgar as primeiras imagens do observatório, a Nasa, agência espacial americana tornou pública mais uma fotografia impressionante do nosso Universo.

A imagem da última quarta-feira, 12, foi de Rho Ophiuchi, o berçário mais próximo de estrelas jovens em nosso quintal cósmico. Localizada a apenas 390 anos-luz da Terra, essa complexa nuvem está repleta de maravilhas estelares.

Cerca de 50 estrelas, com massas comparáveis ao nosso Sol, estão dispersas em branco: algumas totalmente formadas e brilhantes, outras ainda escondidas atrás de regiões escuras e densas de poeira interestelar. (Ao aproximar o zoom, é possível encontrar até mesmo uma ou duas galáxias tênues.) No centro da imagem, há uma estrela madura chamada S1, cuja luz ilumina a nebulosa amarela e delicada ao redor dela. Na parte superior direita, jatos vermelhos de hidrogênio molecular são lançados, material que é expelido dos lados das protoestrelas em formação. Sombras negras próximas a essas regiões são discos de acreção de gás e poeira em redemoinho, alguns dos quais podem estar criando sistemas planetários.

A admiração que essa imagem inspira é comparável ao que os pesquisadores sentem em relação ao primeiro ano de operações do Webb. “Como astrônoma que vive e respira essa missão, estou tendo que trabalhar muito para acompanhar – são tantas descobertas”, disse Jane Rigby, a cientista-chefe do projeto do telescópio no Goddard Space Flight Center da Nasa. Ela acha adequado que o primeiro ano de casamento seja conhecido tradicionalmente como bodas de papel, porque é exatamente o que os pesquisadores que usam o telescópio têm produzido ao longo do último ano: artigos científicos.

A imagem capturada pelo telescópio James Webb no complexo de nuvens Rho Ophiuchi, a região de formação estelar mais próxima da Terra, exibe o nascimento de estrelas como nunca antes visto, cheio de textura. "Jatos saindo de estrelas jovens cruzam a imagem, impactando o gás interestelar circundante e iluminando o hidrogênio molecular, mostrado em vermelho", explica a Nasa. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

O observatório foi lançado no Natal de 2021, e os cientistas passaram os seis meses seguintes preparando o telescópio para ação: desdobrando seu escudo solar e a matriz de espelhos dourados em formato de colmeia e, em seguida, realizando testes dos quatro instrumentos usados para observar o cosmos. Quando ficou pronto, o Webb embarcou em sua jornada para espiar as profundezas do Universo.

A agenda do telescópio tem ficado cheia desde então. Ele tem investigado asteroides, quasares, exoplanetas e outros fenômenos cósmicos em abundância. Para Jane Rigby, uma das realizações mais gratificantes deste último ano é a forma como a missão cumpriu sua promessa de revelar os primeiros momentos do tempo cósmico. “Essa foi a nossa estratégia inicial: Vamos mostrar a você as fotos de bebê do Universo”, disse ela.

Continua após a publicidade

E, de fato, foi o que aconteceu. Antes do James Webb, os astrônomos conheciam apenas um pequeno punhado de galáxias candidatas que existiam no primeiro bilhão de anos após o Big Bang. No último ano, centenas delas – maiores e mais brilhantes do que o esperado, repletas de estrelas em formação girando em torno de buracos negros supermassivos – foram confirmadas.

“Os dados do telescópio são melhores do que o esperado”, disse Jane Rigby. “Ele superou as expectativas em quase todos os aspectos.”

O cronograma do telescópio para seu próximo ano de trabalho já está definido, com aproximadamente 5 mil horas de observação dedicadas a uma série de projetos relacionados à formação galáctica, à química estelar, ao comportamento dos buracos negros, à estrutura em larga escala do nosso Universo e muito mais. Muitos desses projetos, mais ambiciosos do que no ano anterior, agora que os cientistas sabem o que o telescópio pode fazer, estão dedicados a dar seguimento às próprias descobertas do Webb.

Embora o telescópio seja operado pela Nasa, pela Agência Espacial Europeia e pela Agência Espacial Canadense, observadores de todo o mundo foram selecionados para utilizá-lo. “Este é o telescópio para a humanidade, e queremos as melhores ideias de todo o mundo”, disse Jane Rigby. “É assim que estamos fazendo as coisas.”