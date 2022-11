James Webb revela ‘ampulheta de fogo’ em torno de estrela em formação; veja imagem

Publicidade

O telescópio espacial James Webb revelou na última quarta-feira,16, imagens brilhantes de uma enorme nuvem de poeira em forma de ampulheta em torno de uma estrela em formação. As nuvens, coloridas de azul e laranja, como fogo, foram identificadas graças à câmera infravermelha (NIRCam) do telescópio.

A “protoestrela L1527″ encontra-se dentro de uma nuvem escura, na região de formação estelar de Touro e só é visível na luz infravermelha.

Leia também James Webb: Primeiras galáxias podem ter se formado antes do que os astrônomos pensavam; entenda

A jovem estrela está escondida dentro do “pescoço” da ampulheta. Sua luz, no entanto, é filtrada acima e abaixo da borda de um disco de gases giratório no nível desse “pescoço” e ilumina as cavidades dentro do gás e poeira circundantes, explicaram a Nasa, agência espacial americana, e a Agência Espacial Europeia (ESA) em um comunicado conjunto.

As nuvens foram formadas pela colisão entre o material ejetado e a matéria que a rodeia. As partes azuis indicam as áreas onde a poeira é mais fina e as bolhas alaranjadas se formam nas partes mais grossas.

As nuvens, coloridas de azul e laranja, foram identificadas graças à câmera infravermelha (NIRCam) do telescópio James Webb. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph DePasquale (STScI), Alyssa Pagan (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI) via AP

O L1527 tem apenas 100.000 anos, o que o torna um corpo celeste relativamente jovem, ainda incapaz de gerar sua própria energia por meio da fusão nuclear de hidrogênio, explica o comunicado.

O disco ao redor, visto como uma faixa escura na frente do centro brilhante, tem aproximadamente o tamanho do nosso sistema solar.

Continua após a publicidade

“Esta visão do L1527 fornece uma janela para o que nosso Sol e nosso Sistema Solar pareciam em sua infância”, enfatizam as duas organizações científicas. A nuvem molecular de Touro está localizada a cerca de 430 anos-luz da Terra.

O telescópio James Webb começou a enviar suas primeiras imagens coloridas em julho, de sua órbita a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Sua construção exigiu um investimento de US$ 10 bilhões e seu objetivo é estudar o ciclo de vida das estrelas. /AFP