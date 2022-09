James Webb: Nasa divulga imagem detalhada de formação estelar na Nebulosa da Tarântula

O telescópio espacial James Webb fez novas descobertas nesta terça-feira, 6. De acordo com a Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, o observatório conseguiu, pela primeira vez, registrar milhares de estrelas em formação na Nebulosa da Tarântula, um berçário estelar também conhecido como 30 Doradus e que se encontra a uma distância de 161 mil anos luz de distância, dentro da Grande Nuvem de Magalhães.

Além de captar o nascimento das estrelas, as fotos também revelam galáxias ao fundo, informou a Nasa. Segundo a agência, as imagens empolgaram os astrônomos, sobretudo os que estudam a formação das estrelas e os que têm a Nebulosa de Tarântula como um dos principais objetos de pesquisa.

Imagem da Nebulosa de Tarântula, um bercário estelar, registrada pelo telescópio James Webb. Foto: Telescópio James Webb/Nasa

Dois motivos explicam o interesse dos pesquisadores pela nebulosa: primeiro por ser a maior e mais brilhante região de formação de estrelas do Grupo Local (galáxias que estão mais perto da Via Láctea, onde se encontra a Terra), o que, portanto, facilita a visualização do processo.

Segundo porque este berçário apresenta uma composição química parecida com as regiões de formação de estrelas quando o cosmo tinha apenas alguns bilhões de anos, em um período no qual a formação estelar estava no auge.

Em outras palavras, entender a dinâmica da Nebulosa da Tarântula, a velocidade com que forma estrelas e a composição química da região é uma forma de saber como o Universo funcionava em períodos da história ainda não explorados.

A cavidade da nebulosa, que pode ser vista no centro da imagem, se deve à radiação de um conjunto de estrelas jovens massivas, que brilham em azul. As áreas circundantes mais densas da nebulosa são as únicas que resistem à erosão pelos poderosos ventos estelares de estrelas jovens, formando pilares contendo protoestrelas em formação, que eventualmente sairão de seu envoltório empoeirado para constituir a nebulosa.

O espectrógrafo de infravermelho próximo (NIRSpec) do telescópio James Webb conseguiu capturar uma estrela que começa a emergir de seu pilar e que ainda tinha uma nuvem isolante de poeira ao seu redor. Sem a tecnologia de alta resolução do Webb em comprimentos de onda infravermelhos, este momento de formação de estrelas não poderia ter sido revelado.

A Nasa descreve que a formação de estrelas na Nebulosa da Tarântula é “mais furiosa” em comparação com o processo de nascimento de estrelas na Via Láctea. O berçário registrado pelo Webb tem esse apelido por causa da aparência dos filamentos empoeirados da nebulosa então vistos em imagens de telescópios anteriores. Nas palavras da agência espacial dos Estados Unidos, “a região lembra a casa de uma tarântula escavadora, forrada com sua seda”.

“Apesar dos milhares de anos de observação de estrelas da humanidade, o processo de formação ainda guarda muitos mistérios – muitos deles devido à nossa incapacidade anterior de obter imagens nítidas do que estava acontecendo por trás das espessas nuvens de berçários estelares. Webb já começou a revelar um Universo nunca antes visto e está apenas começando a reescrever a história da criação estelar”, disse a Nasa em nota.