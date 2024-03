Jardim Botânico do Rio inaugura museu após patrocínio de R$ 12 milhões; veja como é o novo espaço

O projeto contou com o patrocínio de R$ 12 milhões da Shell para revitalizar o casarão do século XX transformado em museu. Foi contratado o Instituto de Desenvolvimento e Gestão para (IDG) para gerir o espaço. O instituto já atua no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Museu das Favelas, em São Paulo, e no Paço do Frevo, no Recife.

O novo museu do Jardim Botânico tem três salas com instalações do artista brasileiro e ativista dos direitos indígenas Denilson Baniwa. A exposição Muputyra - Nascer em flores traz temas relacionados ao cotidiano indígena e à natureza.