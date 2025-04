Após um longo dia ensaiando para sua próxima turnê mundial, Katy Perry decidiu percorrer alguns livros para ajudá-la a relaxar antes de dormir.

“Eu estava ouvindo Cosmos de Carl Sagan e lendo um livro sobre teoria das cordas,” ela recordou. “Sempre me interessei por astrofísica e astronomia, astrologia e as estrelas. Todos somos feitos de poeira estelar e todos viemos das estrelas.”

É a primeira tripulação 100% feminina a viajar para o espaço desde 1963 Foto: Reprodução/X/@blueorigin

PUBLICIDADE Mas a superestrela pop foi motivada por mais do que apenas curiosidade. Na segunda-feira, 14, ela se juntará à noiva de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, à jornalista Gayle King e a outras três mulheres em um voo espacial todo feminino da Blue Origin. “Estou dizendo para mim mesma todo dia: ‘Você é corajosa, audaciosa, está fazendo isso pela próxima geração, para inspirar tantas pessoas, mas especialmente meninas jovens, diz. Katy disse que tem se preparado “psicologicamente” lendo trabalhos de Sagan e de outros cientistas.

“Estou realmente animada com a engenharia de tudo isso” afirmou ela, que se diz interessada em aprender mais sobre ciência e matemática.

Um voo espacial todo feminino parece uma empreitada adequada para Katy, de 40 anos, cuja lista de sucessos inclui músicas sobre extraterrestres (E.T.) e fogos de artifício cruzando o céu (Firework), assim como hinos feministas como seu sucesso de 2013, Roar, e WOMAN’S WORLD, de seu álbum mais recente.

A artista disse que sempre que faz algo novo ou assustador, busca força e confiança interior. “Usando aquele divino feminino com o qual nasci e definitivamente desbloqueei ainda mais quando tive minha filha. Ser mãe simplesmente faz você subir de nível com esse tipo de poder,” disse ela, que tem uma filha de 4 anos.

A companhia de foguetes de Jeff Bezos, a Blue Origin, anunciou a tripulação em fevereiro. Sanchez, uma piloto de helicóptero e ex-jornalista de TV, escolheu as mulheres que se juntarão a ela em um voo espacial de 10 minutos do oeste do Texas a bordo de um foguete New Shepard.

Perry, Lauren e Gayle serão acompanhadas por Aisha ex-cientista de foguetes da agência espacial americana (Nasa) que agora lidera uma firma de engenharia, a cientista pesquisadora Amanda Nguyen e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

“Estou me sentindo tão grata e centrada e honrada por ser convidada e incluída com este incrível grupo de mulheres,” disse a cantora.

Katy Perry fará parte de tripulação exclusivamente feminina que embarca em viagem espacial da Blue Origin, de Jeff Bezos Foto: Jordan Strauss

A Blue Origin tem levado turistas em saltos curtos para o espaço desde 2021, depois que Bezos embarcou com seu irmão para a viagem inaugural. A próxima viagem será o 11º voo espacial humano da empresa. Alguns passageiros receberam passeios gratuitos, enquanto outros pagaram uma quantia considerável para experimentar a ausência de peso. A empresa se recusou a comentar quem está pagando pela viagem de segunda.

A notícia da próxima viagem não foi sem críticas, mais recentemente da atriz Olivia Munn, que lamentou o custo e a publicidade da missão. Mas a artista acredita que uma tripulação toda de mulheres — a primeira desde o voo espacial solo de Valentina Tereshkova em 1963 — tem implicações históricas. Apenas 14% das pessoas que foram ao espaço até agora foram mulheres.

“É um momento importante para o futuro das viagens espaciais comerciais, para a humanidade em geral e para as mulheres”, afirmou Katy Perry. / COM ASSOCIATED PRESS

