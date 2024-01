Lançamento do foguete Vulcan pode fazer os EUA retornarem à Lua após mais de meio século

Nesta segunda-feira, 8, a primeira espaçonave americana com destino específico à Lua decolou em uma missão privada da estação espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O lançamento bem-sucedido do foguete Vulcan Centaur, operado pela United Launch Alliance (ULA), pode fazer os Estados Unidos voltar à Lua após mais de meio século.

A espaçonave transporta o módulo lunar Peregrine, uma criação da empresa Astrobotic, e planeja realizar um pouso lunar em meados de fevereiro. Se tudo correr conforme o planejado, Peregrine pousará em uma região de latitude média da Lua chamada Sinus Viscositatis, ou Baía da Aderência, em 23 de fevereiro.

“Trazer os Estados Unidos de volta à superfície da Lua pela primeira vez desde a Apollo é uma honra importante”, disse John Thornton, CEO da Astrobotic, com sede em Pittsburgh.

A espaçonave transporta o módulo lunar Peregrine, uma criação da empresa Astrobotic. Foto: Chandan Khanna/AFP

Até agora, poucas agências espaciais conseguiram realizar uma aterrissagem no satélite natural da Terra: a União Soviética foi a primeira, em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continua a ser o único país a ter desembarcado seres humanos na Lua. A China tocou a superfície com sucesso três vezes na última década, enquanto a Índia foi a mais recente a alcançar o feito na sua segunda tentativa no ano passado.

Os Estados Unidos estão recorrendo ao setor privado num esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as suas próprias naves espaciais a baixo custo, no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Uma missão complexa

A Nasa pagou à Astrobotic mais de U$ 100 milhões pela missão, enquanto outra empresa contratada, a Intuitive Machines, com sede em Houston, pretende lançar o foguete em fevereiro e aterrar perto do polo sul da Lua. “Acreditamos que isso permitirá viagens mais rápidas e econômicas à superfície lunar para se preparar para Artemis”, disse o vice-administrador associado de exploração da NASA, Joel Kearns.

Artemis é o programa liderado pela Nasa para devolver astronautas ao solo lunar no final desta década, em preparação para futuras missões a Marte. O pouso controlado na Lua é um desafio, pois aproximadamente metade de todas as tentativas terminam em fracasso. Na ausência de uma atmosfera que permita o uso de paraquedas, uma nave espacial deve navegar por terrenos traiçoeiros usando apenas os seus propulsores para retardar a descida.

As missões privadas de Israel e do Japão, bem como uma tentativa recente da agência espacial russa, falharam, embora a Agência Espacial Japonesa pretenda conseguir a aterrissagem do seu módulo SLIM lançado em setembro do ano passado, até o fim de janeiro.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, este é o primeiro lançamento do Vulcan da ULA, embora a empresa possua uma taxa de sucesso de 100% em mais de 150 lançamentos anteriores. Um consórcio entre a Lockheed Martin e a Boeing, pretende que o novo foguete tenha motores propulsores de primeiro estágio reutilizáveis e, assim, tente economizar custos.

A bordo do Peregrine está um conjunto de instrumentos científicos que serão utilizados para estudar a radiação e a composição da superfície lunar, o que abriria caminho para o retorno dos astronautas. Ele também carrega um veículo do tamanho de uma caixa de sapatos construído pela Universidade Carnegie Mellon.

Além disso, a espaçonave leva um objeto de forma um tanto controversa, com restos cremados e DNA, incluindo os do criador de Star Trek, Gene Roddenberry, o autor e cientista de ficção científica, Arthur C. Clarke e de um cachorro. /AFP.