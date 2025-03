Lasers, batatas fritas tipo waffle e os segredos das caudas dos pterossauros

“Dada a raridade de restos de tecido mole na paleontologia, mesmo apenas um único fóssil novo faz a diferença”, disse ele.

Estudos futuros de caudas de pterossauros podem iluminar “o quão boa era essa estrutura como leme ou como estabilizador”, disse Scott Persons, um paleontólogo do College of Charleston na Carolina do Sul que não estava envolvido neste estudo. Dado que diferentes pterossauros tinham palhetas de tamanhos diferentes, mais pesquisas também podem mostrar se essa variação tinha mais a ver com otimização de voo ou “moda”.

Jagielska disse que gostaria de explorar por que as caudas longas com palhetas desapareceram nos pterossauros no início do período Cretáceo, cerca de 146 milhões de anos atrás. Mais varreduras a laser também podem revelar outras características importantes para o voo dos pterossauros. Uma melhor compreensão da anatomia dos animais pode até inspirar veículos aéreos algum dia.