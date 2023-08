Nave enviada pela Rússia rumo à Lua começa a processar dados; o que eles pretendem achar lá?

A Rússia ligou no domingo, 13, os instrumentos científicos a bordo de seu módulo lunar. Dessa forma, os cientistas começaram a processar seus primeiros dados enquanto a espaçonave acelerava em direção à Lua. A tentativa é de ser a primeira a encontrar gelo no único satélite natural da Terra, segundo informações da agência Reuters.

A missão russa Luna-25, a primeira desde 1976, está competindo contra a Índia, que lançou seu módulo lunar Chandrayaan-3 no mês passado. O objetivo é completar um pouso suave no polo sul da Lua, onde os cientistas acreditam que há bolsões de gelo de água.

Um foguete Soyuz 2.1 transportando a nave Luna-25 decolou do cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente da Rússia, às 2h11 da manhã de sexta-feira, 11, horário de Moscou, e saiu da órbita da Terra uma hora depois.

À medida que avança em direção à Lua, que está a 384.400 km do Planeta Terra, os instrumentos científicos foram ligados com os primeiros dados do voo medidos, conforme informou a agência espacial russa.

“Os primeiros dados de medição do voo para a Lua foram obtidos e a equipe científica do projeto começou a processá-los”, disse Roscosmos.

“A Luna-25 continua seu voo para o satélite natural da Terra - todos os sistemas da estação automática estão funcionando corretamente. A comunicação com ela é estável e o balanço de energia é positivo”, afirmou ainda a agência.

Aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, a Luna-25 pretende operar por um ano no polo sul da Lua, onde cientistas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) e outras agências espaciais detectaram nos últimos anos vestígios de gelo de água nas crateras sombreadas da região.

Um foguete Soyuz 2.1 transportando a nave Luna-25 decolou do cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente da Rússia na sexta-feira, 11. Foto: Roscosmos/Vostochny Space Center/Folheto via Reuters

Eventual êxito da missão mostraria força de Moscou em um momento de atritos com o Ocidente por causa da Guerra na Ucrânia. No entanto, o fracasso levantaria novamente questões sobre as ambições espaciais da Rússia após décadas de competição espacial entre superpotências com os Estados Unidos na Guerra Fria.

O astronauta americano Neil Armstrong ganhou fama em 1969 por ser a primeira pessoa a pisar na Lua, mas a missão Luna-2 da União Soviética foi a primeira espaçonave a chegar à superfície da Lua em 1959, e a missão Luna-9 em 1966 foi a primeira para fazer um pouso suave lá.

Depois que os Estados Unidos venceram a batalha para colocar um homem na Lua, Moscou se concentrou em explorar Marte e, desde a queda da União Soviética em 1991, a Rússia não enviou sondas científicas além da órbita da Terra.

A Rússia disse na sexta-feira que lançaria novas missões lunares e depois exploraria a possibilidade de uma missão tripulada conjunta Rússia-China. Disse estudar ter até mesmo uma base lunar. /Reuters