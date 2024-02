Maternidade e carreira na ciência: por que as falas do presidente do CNPq viraram polêmica?

A gestação e a maternidade “atrapalham” a carreira de mulheres nas ciências? O debate ganhou força na última semana com um novo artigo sobre o tema, assinado por uma pesquisadora brasileira na revista Nature, e um comentário polêmico do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão, sobre desigualdades de gênero na academia.

O conselho, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, afirma que a fala foi tirada de contexto, mas reconhece que o uso do verbo foi “inapropriado”.

Mulheres têm criado movimentos para lutar contra a desigualdade de gênero na carreira científica Foto: Michael Zhang/Adobe Stock

PUBLICIDADE Na pós-graduação stricto sensu (o que inclui mestrados e doutorados), só em duas (Linguística, Letras e Artes; e Ciências da Saúde) das noves grandes áreas do conhecimento as mulheres eram 50% ou mais do corpo de professores em 2021. Nas Ciências Exatas e da Terra e nas Engenharias, a taxa não supera os 25% Na quarta-feira, 31 a Nature divulgou o artigo “As mães são a força para uma mudança radical na academia”, assinado pela bióloga molecular Fernanda Staniscuaski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Fernanda coordena o movimento Parent in Science, que se mobiliza para mostrar, por meio de estudos científicos, a desigualdade entre homens e mulheres na carreira acadêmica, sobretudo nas posições de mais prestígio. No artigo, a pesquisadora cita que, nos últimos vinte anos, as mulheres receberam apenas 35% das bolsas de produtividade, as de maior prestígio do CNPq.

No mesmo dia, numa palestra na Unicamp, o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, ao responder uma pergunta sobre equidade, afirmou que a “Parent in Science atrapalha muito” porque, segundo ele, a organização “manda o tempo todo requisições ao CNPq para a criação de processos de bolsas separadas para as mulheres e julgamento separado para as mulheres”.

Na mesma resposta, Galvão disse que “as mulheres produtivas não defendem práticas paternalistas”. Na sexta-feira, 2, o CNPq divulgou nota sobre essa manifestação.

Publicidade

“É necessário pontuar que essas são duas palavras (atrapalha muito) pinçadas dentro de uma explanação muito mais ampla sobre a questão de desigualdades, não só de gênero como também de raça, regionalismo e profissão, feita pelo presidente em resposta a uma pergunta interposta pelo organizador da mesa (....). Obviamente, uma conclusão sobre seu posicionamento com relação a essa questão só pode extraída escutando toda sua alocução”, afirma a nota do órgão federal.

“A fala de Galvão deixa clara a visão de muitos na academia, de que a ação afirmativa e cotas são privilégio, não reparação”, diz Fernanda. “E revela que não é algo individual, mas estrutural, enraizado na academia, que adora o discurso do mérito, mas ignora as condições que influenciam as métricas.”

Ana Arnt, do Instituto de Biologia da Unicamp, estava presente no evento e escreveu um artigo sobre o tema para o blog de ciência da universidade. “As mulheres defendem políticas de equidade, não políticas paternalistas. As políticas afirmativas não querem facilitar a entrada de pessoas (na academia), mas promover a igualdade social.”

Na nota, o CNPq sustenta que o presidente “quis deixar claro que, reconhecendo a necessidade plenamente justificável de ações afirmativas na análise da produtividade científica e promoção profissional das pesquisadoras, pessoalmente (e não em nome da Diretoria Executiva do CNPq) é contrário a editais específicos para mulheres, principalmente por respeito à sua capacidade intelectual”. Reconhece, porém, que “o termo atrapalha foi inapropriado e deselegantemente empregado”.

Presidente do CNPq, Ricardo Galvão disse em evento que movimento Parent in Science "atrapalha muito"; órgão fala em frase tirada do contexto Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

PUBLICIDADE No fim de 2023, o CNPq usou o mesmo verbo, “atrapalhar”, em parecer enviado à cientista social Maria Carlotto, da Universidade Federal do ABC (UFABC), justamente por conta de uma solicitação de bolsa. “O CNPq usou um parecer misógino para recusar a minha bolsa”, disse ela, mãe de duas filhas. O parecer reconhecia a carreira da pesquisadora, mas ressaltava que ela não poderia receber a bolsa porque não tinha feito pós-doutorado internacional. E concluía dizendo que isso aconteceu porque “provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas”. Em nota à imprensa, depois, o CNPq classifica o ocorrido como “triste episódio”.

Leia também Por que os cientistas estão começando a se preocupar com o encolhimento da Lua

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as mulheres gastam praticamente o dobro do tempo que os homens em afazeres domésticos, mesmo quando têm cargos similares. Isso inclui não apenas o cuidado com os filhos, mas também com idosos e com a casa de forma geral. No isolamento imposto pela pandemia, a situação se agravou.

Publicidade

Pesquisa com mais de três mil acadêmicos pelo Parent in Science e publicada na Frontiers in Psychology em 2021 revelou que no ano anterior apenas 47% das cientistas mulheres com filhos conseguiram submeter os artigos científicos que tinham planejado antes do início da pandemia, ante 76% dos cientistas do sexo masculino.

Leia também Existe bicho de 3 pernas? Cientistas dizem que sim

O número de artigos publicados é condição essencial para a aprovação em editais de projetos de pesquisa e concursos públicos, ou seja, na progressão da carreira.

Em alta Ciência Por que os cientistas estão começando a se preocupar com o encolhimento da Lua Cientistas brasileiros testam vacina contra cocaína: como funciona? Quais os próximos passos? “Pelas métricas que usamos, ser produtivo é determinado pelo número de publicações e orientações; e a carreira acadêmica não aceita pausas”, afirma Fernanda. “A parentalidade impacta muito mais a carreira das mães do que dos pais, e isso não pode ser reflexo da sua capacidade. Por isso, precisamos discutir o que é ser produtivo, a visão que temos do que é a carreira ideal.” Instituições criam regras para reduzir desigualdade No mês passado, o CNPq editou uma regra que amplia em dois anos, por cada parto ou adoção, no período de produtividade analisado para a concessão de bolsas a pesquisadoras. Em 2021, o órgão havia passado a permitir que as mulheres possam mencionar a licença-maternidade em seus currículos na plataforma Lattes, a mais respeitada do País. Trata-se de avanço importante porque, até então, as licenças não eram indicadas e apareciam só como um longo período improdutivo, o que pode comprometer o currículo. Naquele mesmo ano o Estadão mostrou que instituições públicas, como as universidades federais, a exemplo da gaúcha (UFRGS) e a Fluminense (UFF) haviam criado maneiras de compensar os anos dedicados à maternidade. As ações acontecem basicamente de dois modos: são dados pontos a mais em processos seletivos (editais de concursos, mestrados, doutorados, bolsas) para mulheres que tiveram filhos nos últimos anos ou amplia-se o tempo que a produtividade da cientista mãe passa a ser considerada numa concorrência. Por exemplo, se para uma vaga específica o normal é analisar artigos dos últimos 5 anos, passam a valer 7 anos.