Microlua rosa: entenda fenômeno que ocorre neste fim de semana

A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 382 mil quilômetros, mas essa distância varia porque não é perfeitamente circular - tem uma forma ligeiramente oval.

O fenômeno da microlua coincidirá com a data da “Lua rosa” que, apesar do nome, não fará com que a Lua ganha uma coloração rosada no céu. O apelido vem de uma flor nativa do Hemisfério Norte, a rosa-musgo (Phlox subulata), que floresce por completo na primavera.