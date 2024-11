Milagre da multiplicação de peixes descrito na Bíblia pode ter explicação científica, aponta estudo

O grupo de cientistas israelenses desenvolveu o estudo para investigar uma morte repentina de milhares de peixes que ocorreu no lago em 2012. Eles decidiram utilizar um modelo tridimensional acoplado na atmosfera do mar da Galileia para detectar possíveis mecanismos da água que explicassem a mortalidade de peixes em períodos distantes entre si - 2012 não foi a única vez que o lago ficou tomado de peixes mortos.

Com o monitoramento, os pesquisadores detectaram que o mar da Galileia possui ondas internas de “amplitude significativa”, induzidas por ventos que vêm do oeste. Essas ondas causam ressurgência, quando um movimento horizontal provoca um movimento vertical, trazendo águas profundas para a superfície do lago.