Milhares de genes definem nossa altura. Por que essa pode ser uma má notícia?

Tudo que somos é determinado pelos genes que recebemos de nossos pais (via óvulo e espermatozóide) ou pelo ambiente em que vivemos (da alimentação à educação). Muitas características dependem somente do ambiente, como a língua que falamos, e outras somente dos genes, como a cor dos olhos.

Mas a grande maioria de nossas características, como nossa personalidade e propensão às doenças, depende da interação de nossos genes com o ambiente. Nós possuímos duas cópias de cada um dos 30 mil genes. Algumas características ou doenças são determinadas por um único gene, como é o caso da anemia falciforme (características monogênicas), mas a maioria de nossas características são influenciadas por diversos genes, como é o caso da cor da pele (características poligênicas).

Genes recebidos dos pais influenciam em muitas das características do indivíduo, e uma delas pode ser a altura. Foto: Alex Alonso/Creative Commons

Nas últimas décadas os cientistas desenvolveram métodos capazes de mapear os genes envolvidos em características poligênicas. Usando essa metodologia foram encontrados genes envolvidos em doenças psiquiátricas, no diabetes, na cor da pele e na nossa altura.

O problema é que esses estudos sempre envolveram muito poucas pessoas e não foi possível saber se todos os genes envolvidos nessas características haviam sido encontrados. Mais que isso, os cientistas demonstraram que os genes encontrados explicavam somente uma parte da influência dos genes nessas características.

Agora, pela primeira vez, cientistas fizeram um estudo suficientemente grande para mapear todos os genes envolvidos em uma das mais simples características humanas: nossa altura.

A vantagem dessa característica é que sua medida é fácil e objetiva. A técnica usada é muito complicada para explicar em detalhes aqui, mas basicamente os cientistas sequenciam todos os genes de cada participante do estudo e verificam quais genes estão presentes nas pessoas mais altas ou mais baixas. Se um gene não está envolvido na determinação da altura, as formas desse gene (alelos) presentes em pessoas de diferentes alturas são as mesmas. Já os genes que determinam a altura de uma pessoas possuem formas que estão presentes com maior frequência nas pessoas muito altas ou muito baixas.

No total 5,4 milhões de pessoas tiveram suas alturas medidas e seu genoma caracterizado. Analisando um número tão grande de pessoas, mesmo genes que afetam muito pouco nossa altura podem ser identificados. Os cientistas também demonstraram que não adianta aumentar o número de pessoas estudadas pois com esse número todos os genes envolvidos foram identificados.

O resultado é surpreendente, um total de 12.111 locais no genoma humano possuem variações genéticas capazes de influenciar nossa altura. Essas regiões estão agrupadas em 7.209 regiões do genoma que cobrem 21% de todo nosso genoma.

Esse resultado demonstra que nossa altura depende de milhares de genes, e de certa forma isso era esperado (exemplo: tanto os genes que determinam o diâmetro de nosso crânio quanto os que determinam o comprimento das pernas podem influenciar nossa altura). O inesperado é que tantos genes estejam envolvidos. A maioria dos cientistas imaginava que heranças poligênicas envolviam no máximo algumas dúzias de genes.

Essa descoberta tem muitas consequências. A primeira é que vai ser muito difícil entender como cada um desses genes contribui para a altura de uma pessoa e também vai ser difícil prever a altura das pessoas a partir do sequenciamento do seu genoma.

A segunda é que essa descoberta abre a possibilidade de que um número muito maior de genes esteja envolvido em características importantes, como doenças mentais, diabetes, inteligência e outras características físicas e psicológicas. E como a maioria das características poligênicas são muito influenciadas pelo meio ambiente, vai ser difícil compreender e tratar essas doenças usando dados genômicos. Essa descoberta representa um banho de água gelada nas pessoas que acreditavam que um dia iríamos descobrir “o gene” da esquizofrenia, do diabetes ou das preferências sexuais.