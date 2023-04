Missão europeia rumo à Jupiter será lançada da Guiana Francesa

A sonda espacial europeia Juice está pronta a partir para explorar Júpiter e as suas luas geladas em busca de ambientes habitáveis para formas de vida extraterrestres.

Juice (Jupiter Icy Moons Explorer), a missão principal da Agência Espacial Europeia (ESA), decola nesta quinta-feira, 13, de Kourou na Guiana Francesa a bordo de um foguete, Ariane 5, que fará o seu penúltimo voo antes de ser substituído pelo Ariane 6.

“As condições meteorológicas são boas”, anunciou nesta quarta-feira, 12, Marie-Anne Clair, diretora do centro espacial da Guiana, na sala de controlo de Júpiter, onde a ela se juntaram VIPs incluindo o rei belga Philippe e o astronauta francês Thomas Pesquet.

O foguete Ariane 5 no qual a sonda Juice decolará com destino a Júpiter partirá da Guiana Francesa. Foto: Agencia Espacial Europea (ESA)/EFE

A sonda de mais de seis toneladas é instalada, com os seus painéis solares retraídos, em cima do lançador. Irá se separar do foguete maior 28 minutos após a decolagem, a uma altitude de 1.500 km, disse Stéphane Israël, CEO da Arianespace.

Juice iniciará o seu longo cruzeiro até Júpiter, o maior planeta do sistema solar, a 628 milhões de quilômetros da Terra. “É um dos objetos espaciais mais complexos alguma vez enviados para o sistema solar exterior”, disse o Diretor-Geral da ESA, Josef Aschbacher.

Concebido pela Airbus, Juice transporta dez instrumentos científicos (câmara óptica, espectrômetro de imagem, radar, altímetro, magnetómetro, etc.), protegidos de temperaturas extremas por uma manta de isolamento multi-camadas.

A sonda está também equipada com enormes painéis solares de 85m² para conservar energia num ambiente onde a luz solar é 25 vezes mais fraca do que na Terra. A chegada está agendada para julho de 2031. Espera-se que a viagem seja sinuosa porque não é possível chegar a Júpiter por uma trajetória direta.

A sonda terá de efetuar manobras complexas de ajuda à gravidade, que consistem em utilizar a força atrativa de outros planetas como uma catapulta.

Primeiro realizará um voo da Lua-Terra, depois rumará a Vénus (2025), depois regressará à Terra (2029), antes de tomar o seu impulso em direção ao beemote do sistema solar e às suas maiores luas, descobertas por Galileu há 400 anos: Io vulcânico e os seus três companheiros gelados Europa, Ganímedes e Calisto.

A busca por ambientes que proporcionem vida

O sistema Júpiter tem “todos os ingredientes de um mini-sistema solar”, diz Carole Mundell, diretora científica da ESA. A sua exploração “facilitará o estudo de como funciona o nosso sistema solar e como se formam os planetas”. E tentará finalmente responder à pergunta: “Estamos sozinhos no Universo?”

O principal objetivo não é encontrar diretamente a vida, mas encontrar ambientes propícios ao seu aparecimento. Embora o planeta de gás Júpiter seja inabitável, as suas luas Europa e Ganímedes são candidatos ideais: sob a sua superfície gelada estão oceanos de água líquida, e só a água líquida torna a vida possível.

A sonda Juice deverá atingir a órbita de Ganymede, o maior satélite do sistema solar e também o único com o seu próprio campo magnético para o proteger da radiação, em 2034.

A futura missão Europa Clipper da Nasa terá como alvo a Europa.

As missões espaciais anteriores sugerem a presença de um oceano gigantesco, “com várias dezenas de quilômetros de comprimento, muito mais profundo que os oceanos da Terra”, diz Josef Aschbacher, “entre duas espessas camadas do bloco de gelo.

Uma das questões é se a água líquida ali presente interage com a superfície para absorver os componentes, que poderiam então dissolver-se em nutrientes, uma das condições para o desenvolvimento de um ecossistema.

Com um custo total de 1,6 mil milhões de euros, Juice é a primeira missão europeia a explorar um planeta no sistema solar exterior, começando para além de Marte. “É a missão de uma década”, sublinha Josef Aschbacher.

O seu lançamento surge no meio de uma crise de lançadores na Europa, quase privados de acesso autônomo ao espaço após a partida dos foguetes russos Soyuz de Kourou, os atrasos acumulados do Ariane 6 e o fracasso do primeiro voo comercial do Vega C.